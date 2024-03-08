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Смотрите, как бы выглядели автомобили Apple по версии ИИ: фото

Как бы выглядели автомобили Apple (фото: Meta AI)
Автор: Василина Копытко

В течение 10 лет компания Apple разрабатывала проект автомобилей. Но в конце концов от этой затеи отказались, а все наработки так и остались не реализованными.

О том, как могли бы выглядеть автомобиль от Apple по версии ИИ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации материала использовали источники: Bloomberg и Liga.net.

Как бы выглядели автомобили Apple

27 февраля компания Apple сообщила сотрудникам, что отказывается от разработки автомобиля. Это решение, хоть и внезапное, не стало неожиданностью. За последнее десятилетие компания работала по меньшей мере над пятью разными основными проектами, прототипами беспилотных систем.

Программа производства автомобилей стоит в среднем примерно 1 миллиард долларов в год. А это почти пятая часть бюджета Apple на исследования и разработки, которые компания закладывала десять лет назад. А затраты на чипы, датчики камер, программное обеспечение прибавляют еще сотни миллионов долларов ежегодно.

Но Apple так и не приблизилась к реализации ни одного из проектов. Дело не дошло даже до тестирования полномасштабного макета на дорогах общего использования.

Отчасти этого не произошло из-за огромной технической сложности проекта беспилотного управлению, а также из-за трудностей в автомобилестроительном бизнесе. Еще одна причина - очень длительная разработка проекта.

Хотя, скорее всего, автомобиль от Apple никогда не появится, искусственный интеллект показал, как бы оно могло выглядеть.

Так бы мог выглядеть автомобиль от Apple (фото: Meta AI)

Сначала инженеры Apple предлагали создать автономный "микроавтобус" без руля и педалей, вместо этого должны были быть "клубные сиденья, как в частном самолете", изогнутые бока и стеклянная крыша.

Также дизайнер Apple Джонни Айв видел интерьер автомобиля, покрытый нержавеющей сталью, деревом и белой тканью и исключительно белого цвета.

Так бы мог выглядеть автомобиль от Apple (фото: Meta AI)

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AppleИскусственный интеллект