Дивіться, як 70 років тому виглядав перший житловий масив Києва (фото)

На знімках можна побачити Першотравневий масив - житловий масив у південно-західній частині Києва у складі Солом'янського району.

Це був перший житловий масив, створений методом індустріального домобудівництва - північна частина масиву наприкінці 1950-х була забудована першими цегляними "хрущовками" Києва серій 1-438 та 1-406.

Авторами проєкту масиву були архітектори О. І. Заваров, С. Б. Шпільт та Л. Г. Стависька.

В ході будівництва було знесено більшу частину будинків першої половини 20 століття (в період з 1960-х до 1980-х років).

На той момент район досить прогресивний і будувався комплексно. Зокрема, там були: школа, дитячі садки, побутовий комплекс, універмаг, гастроном, кінотеатр, зони відпочинку і навіть відкритий басейн.

Першотравневий масив забудовувався "хрущівками" ранніх типів. Вони мали покращене планування, більші вікна та вищі стелі.

На відміну від пізніших проєктів економічного житла, "хрущівки" Першотравневого масиву зберігали певні ознаки архітектурного оздоблення.

Згодом будь-який декор був усунений з фасадів "хрущівок", оскільки риторика будівництва житла "без надмірностей" набирала все більших обертів.

Як виглядав Києва 60 років тому (фото: John William Reps)

Зазначимо, що на фото не лише Солом'янський район, а й Голосіївський, у якому тоді теж будували хрущовки. Нам кадрах показаний Голосіївський проспект.