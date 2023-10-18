Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)

На снимках можно увидеть Первомайский массив - жилой массив в юго-западной части Киева в составе Соломенского района.

Это был первый жилой массив, созданный методом индустриального домостроения – северная часть массива в конце 1950-х была застроена первыми кирпичными "хрущевками" Киева серий 1-438 и 1-406.

Авторами проекта массива были архитекторы О. И. Заваров, С. Б. Шпильт и Л. Г. Стависько.

В ходе строительства была снесена большая часть домов первой половины 20 века (в период с 1960-х до 1980-х годов).

В тот момент район был достаточно прогрессивный и строился комплексно. В частности, там были школа, детские сады, бытовой комплекс, универмаг, гастроном, кинотеатр, зоны отдыха и даже открытый бассейн.

Первомайский массив застраивался "хрущевками" ранних типов. Они имели улучшенную планировку, большие окна и высшие потолки.

В отличие от более поздних проектов экономического жилья, "хрущевки" Первомайского массива сохраняли определенные признаки архитектурного убранства.

Впоследствии любой декор был устранен с фасадов "хрущевок", поскольку риторика строительства жилья "без излишеств" набирала все большие обороты.

Как выглядел Киев 60 лет назад (фото: John William Reps)

Отметим, что на фото не только Соломенский район, но и Голосеевский, где тогда тоже строили хрущевки. На кадрах показан Голосеевский проспект.