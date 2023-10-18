RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)

Фото: Жилищный массив в Киеве в 1959 году (John William Reps)
Автор: Людмила Жукова

Киев 60 лет назад выглядел совсем по-другому, тогда только появлялась застройка столицы "хрущевками".

Как тогда смотрелся первый жилой массив, смотрите в материале ниже.

При написании материала использовались источники: Библиотека Корнельского университета, Википедия.

На снимках можно увидеть Первомайский массив - жилой массив в юго-западной части Киева в составе Соломенского района.

Это был первый жилой массив, созданный методом индустриального домостроения – северная часть массива в конце 1950-х была застроена первыми кирпичными "хрущевками" Киева серий 1-438 и 1-406.

Авторами проекта массива были архитекторы О. И. Заваров, С. Б. Шпильт и Л. Г. Стависько.

В ходе строительства была снесена большая часть домов первой половины 20 века (в период с 1960-х до 1980-х годов).

В тот момент район был достаточно прогрессивный и строился комплексно. В частности, там были школа, детские сады, бытовой комплекс, универмаг, гастроном, кинотеатр, зоны отдыха и даже открытый бассейн.

Первомайский массив застраивался "хрущевками" ранних типов. Они имели улучшенную планировку, большие окна и высшие потолки.

В отличие от более поздних проектов экономического жилья, "хрущевки" Первомайского массива сохраняли определенные признаки архитектурного убранства.

Впоследствии любой декор был устранен с фасадов "хрущевок", поскольку риторика строительства жилья "без излишеств" набирала все большие обороты.

Как выглядел Киев 60 лет назад (фото: John William Reps)

Отметим, что на фото не только Соломенский район, но и Голосеевский, где тогда тоже строили хрущевки. На кадрах показан Голосеевский проспект.

Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-е годы.

Раньше мы делились редкими фото Киева, сделанными 100 лет назад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевфотографи