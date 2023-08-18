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Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото)

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Київ, П'ятниця 18 серпня 2023 12:23
Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото) Майдан Незалежності у Києві у 2023 році (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Майдан Незалежності - це центральна площа Києва та символ усієї країни. Але мало хто знає, що до 10 століття місцевість у районі нинішнього Майдану називалася Козячим болотом і являла собою саме болото. Площа як така сформувалася у 1830-х роках.

У матеріалі Styler дивіться, як виглядав Майдан на початку ХХ століття.

Як виглядав Майдан на початку 20 століття

На початку 20 століття площа називалася Думською, тому що там знаходилася будівля міської Думи.

Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото)Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото)Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото)Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото)Так виглядав Майдан на початку 20 сторіччя (фото: wikipedia.org)

Історія Майдану

У 1830 році площа отримала назву Хрещатицька від назви вулиці, до якої вона безпосередньо примикала. У 1876 році на площі було збудовано будівлю Міської думи, і вона отримала назву Думської.

Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото)Майдан 1850 року (фото: wikipedia.org)

У 1913 році перед будівлею Міської думи було відкрито пам'ятник Столипіну, знесений відразу після Лютневої революції у 1917 році.

1919 року площу перейменували на Радянську, а в 1935 - на площу Калініна. У 1941 році в будівлі Думи була пожежа і вона згоріла. Але внаслідок цього лиха територія площі сильно збільшилася за рахунок зруйнованого непарного боку вулиці Хрещатик.

Нинішнє ім'я площі їй надали після здобуття Україною незалежності 1991 року. Станція метро "Площа Жовтневої революції" змінила свою назву одночасно із площею.

Зазначимо, що зараз слово Майдан стало навіть загальним і означає вияв свободи та демократії.

Дивіться також, як виглядають жінки, котрі позували для монумента "Батьківщина-мати".

До речі, під Києвом хочуть збудувати паркінг, якого ще не бачили українці.

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