"Девушку Бонда" Куриленко атаковали хейтеры после того, как она выразила сочувствие Израилю

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается почти неделю. Свое мнение по этому поводу высказали многие звезды. Среди них оказалась также бывшая "девушка Бонда" Ольга Куриленко. Так, она обратилась к своим подписчикам со словами сочувствия, а позже удалила пост из-за травли хейтеров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Ольга Куриленко поддержала Израиль

Французская актриса и модель родом из Украины изложила пост со словами поддержки Израиля после нападения ХАМАС.

Однако Ольга, сыгравшая вместе с Дэниелом Крейгом в фильме "Квант милосердия", быстро удалила публикацию, поскольку начала получать в свой адрес шквал оскорблений.

Ольга Куриленко попала в скандал из-за поддержки Израиля (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Я покончила с вашей ненавистью и жаждой крови. Я добрый человек и никогда не становился на чью-то сторону, хотя вы пытаетесь воспринимать меня так. Вам не удастся. Вы не представляете, как я абсолютно понимаю каждую сторону войны. И да, мое сердце обливается кровью из-за обеих умирающих наций. Но вы слишком злые, чтобы понять, и не заслуживаете моей поддержки", - прокомментировала звезда.

По словам Куриленко, она заблокирует всех, кто будет писать гневные комментарии под постом.

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

К слову, поддержку Израилю выразили также такие звезды, как певица Мадонна, модель Джиджи Хадид, рок-группа U2 и Кайли Дженнер, которая, кстати, потеряла один миллион подписчиков из-за своей публикации.

До этого у нее было их 400 миллионов.