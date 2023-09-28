Дівчинка народилася на світ із 26 пальцями: батьки вважають це божественним (фото)

Що відомо про дівчинку в Індії

Малятко народилося 16 вересня у місті Бхаратпура, у північному індійському штаті Раджастхан. У неї по сім пальців на кожній руці та по шість пальців на кожній нозі.

Лікарі заявили, що вона дитина з'явилася на світ з рідкісною генетичною аномалією, але її сім'я вважає, що насправді вона "друге пришестя індуїстської богині".

В Індії народилася дівчинка з нетиповою кількістю пальців на руках та ногах (Скріншот)

Дхологарх Деві - це відоме божество в Індії, чий храм розташований неподалік місця, де народилася дитина. Статуї зображують богиню Дхологарх як молоду дівчину з кількома руками.

Мати дитини, 25-річна Сарджу Деві щаслива появі на світ особливої дитини.

"Моя сестра народила дитину, у якої 26 пальців, і ми вважаємо її втіленням Дхологарх Деві. Ми дуже щасливі", - розповів брат жінки та дядько малечі.

У дівчинки по 7 пальців на руках і по 6 на ногах (Скріншот)

Батько дитини, Гопал Бхаттачарья - поліцейський, і він також у захваті від доньки.

Зараз невідомо, чи батьки дитини погодяться на операцію зі зменшення кількості пальців на руках і ногах до 10, але з медичної точки зору з нею все гаразд.

"У наявності 26 пальців немає жодної шкоди, але це генетична аномалія. В іншому дівчинка абсолютно здорова", - розповів медик із лікарні.