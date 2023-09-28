Девочка родилась на свет с 26 пальцами: родители считают это божественным (фото)

Что известно о девочке в Индии

Малышка родилась 16 сентября в городе Бхаратпура, в северном индийском штате Раджастхан. У нее по семь пальцев на каждой руке и по шесть пальцев на каждой ноге.

Врачи заявили, что она ребенок появился на свет с редкой генетической аномалией, но ее семья считает, что на самом деле она "второе пришествие индуистской богини".

В Индии родилась девочка с нетипичным количеством пальцев на руках и ногах (Скриншот)

Дхолагарх Деви - это известное божество в Индии, чей храм расположен недалеко от места, где родился ребенок. Статуи изображают богиню Дхолагарх в виде молодой девушки с несколькими руками.

Мать ребенка, 25-летняя Сарджу Деви счастлива появлению на свет особенного ребенка.

"Моя сестра родила ребенка, у которого 26 пальцев, и мы считаем его воплощением Дхолагарх Деви. Мы очень счастливы", - рассказал брат женщины и дядя малышки.

У девочки по 7 пальцев на руках и по 6 на ногах (Скриншот)

Отец ребенка, Гопал Бхаттачарья - полицейский, и он также в восторге от дочки.

Сейчас неизвестно, согласятся ли родители ребенка на операцию по уменьшению количества пальцев на руках и ногах до 10, но с медицинской точки зрения с ней все в порядке.

"В наличии 26 пальцев нет никакого вреда, но это генетическая аномалия. В остальном девочка абсолютно здорова", - рассказал врач из больницы.