Дівчинка з Київщини просить Миколая подарувати нову школу: "Мою спалили росіяни"

8-річна дівчинка з Горенки на Київщині попросила у листі до Святого Миколая подарувати їй нову школу, адже стару знищили окупанти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Дівчинка з Київщини просить Миколая нову школу

Раніше Людмила навчалась у ліцеї №3 в селі Горенка, проте від нього залишились лише руїни.

"Прошу подарувати нову школу, бо мою спалили рашисти"- написала у листі дівчинка.

8-річна дівчинка зворушила листом до Миколая (фото: facebook.com/UAMON)

Нині учні вчаться в іншій школі, куди їх відвозять автобусом. Також можливий дистанційний формат.

Якщо прохання юної українки виконати не вдасться, то дівчинка просить відправити багато смаколиків військовим.

До слова, над проєктом відбудови ліцею №3 з укриттям вже працює Департамент регіонального розвитку КОВА. Обіцяють, що мрія Люди здійсниться.

У Міносвіти зазначили, що від російських обстрілів і бомбардувань постраждали майже 4 тисячі закладів освіти.