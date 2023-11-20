Дівчинка з Київщини просить Миколая подарувати нову школу: "Мою спалили росіяни"
8-річна дівчинка з Горенки на Київщині попросила у листі до Святого Миколая подарувати їй нову школу, адже стару знищили окупанти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку міністра освіти і науки Оксена Лісового.
Дівчинка з Київщини просить Миколая нову школу
Раніше Людмила навчалась у ліцеї №3 в селі Горенка, проте від нього залишились лише руїни.
"Прошу подарувати нову школу, бо мою спалили рашисти"- написала у листі дівчинка.
8-річна дівчинка зворушила листом до Миколая (фото: facebook.com/UAMON)
Нині учні вчаться в іншій школі, куди їх відвозять автобусом. Також можливий дистанційний формат.
Якщо прохання юної українки виконати не вдасться, то дівчинка просить відправити багато смаколиків військовим.
До слова, над проєктом відбудови ліцею №3 з укриттям вже працює Департамент регіонального розвитку КОВА. Обіцяють, що мрія Люди здійсниться.
У Міносвіти зазначили, що від російських обстрілів і бомбардувань постраждали майже 4 тисячі закладів освіти.
Раніше ми розповідали, що українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання.
Також ми писали, що українки здобули премію миру за розробку застосунків для допомоги переселенцям.