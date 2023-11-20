Девочка из Киевщины просит Николая подарить новую школу: "Мою сожгли россияне"
8-летняя девочка из Горенки на Киевщине попросила в письме Святому Николаю подарить ей новую школу, ведь старую уничтожили оккупанты.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу министра образования и науки Оксена Лесового.
Девочка из Киевщины просит Николая новую школу
Ранее Людмила училась в лицее №3 в селе Горенко, однако от него остались только руины.
"Прошу подарить новую школу, потому что мою сожгли решисты" - написала в письме девочка.
8-летняя девочка тронула письмом Николаю (фото: facebook.com/UAMON)
В настоящее время ученики учатся в другой школе, куда их увозят автобусом. Возможен также дистанционный формат.
Если просьбу юной украинки выполнить не удастся, девочка просит отправить много сладостей военным.
К слову, над проектом восстановления лицея №3 с укрытием уже работает Департамент регионального развития КОВА. Обещают, что мечта Люди сбудется.
В Минобразования отметили, что от российских обстрелов и бомбардировок пострадали около 4 тысяч учебных заведений.
Раньше мы рассказывали, что украинским школьникам раздадут ноутбуки для обучения.
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