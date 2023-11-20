ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Девочка из Киевщины просит Николая подарить новую школу: "Мою сожгли россияне"

Понедельник 20 ноября 2023 21:40
UA EN RU
Девочка из Киевщины просит Николая подарить новую школу: "Мою сожгли россияне" 8-летняя девочка тронула письмом Николаю (фото: facebook.com/UAMON)
Автор: Иванна Пашкевич

8-летняя девочка из Горенки на Киевщине попросила в письме Святому Николаю подарить ей новую школу, ведь старую уничтожили оккупанты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу министра образования и науки Оксена Лесового.

Девочка из Киевщины просит Николая новую школу

Ранее Людмила училась в лицее №3 в селе Горенко, однако от него остались только руины.

"Прошу подарить новую школу, потому что мою сожгли решисты" - написала в письме девочка.

Девочка из Киевщины просит Николая подарить новую школу: &quot;Мою сожгли россияне&quot;

8-летняя девочка тронула письмом Николаю (фото: facebook.com/UAMON)

В настоящее время ученики учатся в другой школе, куда их увозят автобусом. Возможен также дистанционный формат.

Если просьбу юной украинки выполнить не удастся, девочка просит отправить много сладостей военным.

К слову, над проектом восстановления лицея №3 с укрытием уже работает Департамент регионального развития КОВА. Обещают, что мечта Люди сбудется.

В Минобразования отметили, что от российских обстрелов и бомбардировок пострадали около 4 тысяч учебных заведений.

Раньше мы рассказывали, что украинским школьникам раздадут ноутбуки для обучения.

Также мы писали, что украинки получили премию мира за разработку приложений для помощи переселенцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войны діти Война в Украине