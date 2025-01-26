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Дівчина за допомогою простих вправ скинула 25 кілограмів менше ніж за пів року

Дівчина в Англії схудла на 25 кілограмів менше ніж за пів року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Англії 25-річна Джессіка Ферт неймовірно схудла заради своєї доньки. За п’ять місяців вона скинула 25 кілограмів завдяки простим вправам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

З чого дівчина розпочала схуднення

змін у способі життя та зосередилася на дієті та активності.

"У минулому я продувала екстрені дієти, які працювали на короткий час, але не були стійкими. Цього разу я не обмежувала себе до виснаження. Якщо у мене був вихідний, я не напружувала себе. Я прагнула послідовності, а не досконалості", - розповіла вона.

Джесіка Ферт до схуднення (фото: mirror.co.uk)

Що було для неї мотивацією

Загалом вона дотримувалась дефіциту калорій і зосереджувалась на білках, щоб залишатися ситою. 

Протягом усього схуднення донька Джесіки була її найбільшою мотивацією. Вона була для неї позитивним прикладом для наслідування.

Спочатку вона худла сама, але невдовзі зрозуміла, що потребує додаткових порад. Тому вона звернулась за допомогою до професійного тренера.

"Повсякденні завдання - підйом по сходах та біг більше не викликають труднощів. Послідовність є ключовою, а також і доброта до себе. Моя порада: досліджуйте своє тіло, зосередьтеся на власному схудненні та не порівнюйте ні ж ким себе", - пояснила 

Джесіка Ферт після схуднення (фото: mirror.co.uk)

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