Девушка с помощью простых упражнений сбросила 25 килограммов меньше чем за полгода

С чего девушка начала похудение

изменений в образе жизни и сосредоточилась на диете и активности.

"В прошлом я продувала экстренные диеты, которые работали на короткое время, но не были устойчивыми. На этот раз я не ограничивала себя до истощения. Если у меня был выходной, я не напрягала себя. Я стремилась к последовательности, а не совершенству", - рассказала она.

Джессика Ферт до похудения (фото: mirror.co.uk)

Что было для нее мотивацией

В целом она придерживалась дефицита калорий и сосредотачивалась на белках, чтобы оставаться сытой.

На протяжении всего похудения дочь Джессики была ее самой большой мотивацией. Она была для нее положительным примером для подражания.

Сначала она худела сама, но вскоре поняла, что нуждается в дополнительных советах. Поэтому она обратилась за помощью к профессиональному тренеру.

"Повседневные задачи - подъем по лестнице и бег больше не вызывают трудностей. Последовательность является ключевой, а также и доброта к себе. Мой совет: исследуйте свое тело, сосредоточьтесь на собственном похудении и не сравнивайте ни с кем себя", - пояснила

Джессика Ферт после похудения (фото: mirror.co.uk)