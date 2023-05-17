Дівчину спотворила рідкісна хвороба: її голова збільшилася втричі (фото)

29-річна дівчина стала схожа на мутанта і осліпла після рідкої хвороби. Зараз вона прикута до ліжка і не може говорити.

Історія страждаючої бразилійки

Хвороба, від якої страждає Грацієлі, називається гідроцефалія. Зазвичай через захворювання половина дітей не доживає до трьох років.

Гідроцефалія - це скупчення зайвої спинномозкової рідини в шлуночках (порожнистих просторах) усередині головного мозку. Вона розвивається у дитини ще в утробі матері. Виникаючий тиск може пошкодити внутрішні тканини та деформувати форму черепа. Це може навіть призвести до смерті, якщо тиск пошкоджує ділянки мозку, що відповідають за роботу серця і легень.

Мама Грацієлі, 48-річна Адальгіса Соарес Алвес постійно з нею і незважаючи ні на що, дарує любов своїй дочці усі ці роки.

Мама з 29-річною дочкою, яка страждає від гідроцефалії (Скріншот Daily Mail)

Мати дівчини розповіла, що вона вперше зрозуміла, що щось не так, коли вона була на восьмому місяці вагітності після того, як зазнала сильного болю в матці.

УЗД, проведене медиками, показало, що її ненароджена дочка має гідроцефалію, від якої страждає приблизно один з кожних 500 новонароджених.

Лікарі запевняли, що її дитина проживе лише близько трьох місяців з огляду на ступінь захворювання.

Мати любить свою дочку такою, як вона є (скриншот Daily Mail)

Коли Грацієлі народилася, її охрестили "гігантською дитиною" через розмір її голови, яка з роками ставала ще більшою. Проте наступного місяця їй виповниться 30 років, попри прогнози медиків.

Мама бразилійки покинула роботу для того, щоб весь час бути з дочкою і доглядати її. У неї є ще двоє дітей, які абсолютно здорові.

"Я завжди даватиму їй найкраще, тому що вона народилася з моєї утроби. І я любитиму її до останнього дня її життя", - сказала мати.