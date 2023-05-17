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Девушку обезобразила редкая болезнь: ее голова увеличилась в три раза (фото)

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Бразилия, Среда 17 мая 2023 11:28
Девушку обезобразила редкая болезнь: ее голова увеличилась в три раза (фото) 29-летняя девушка прикована к постели (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

29-летняя девушка стала похожа на мутанта и ослепла после редкой болезни. Сейчас она прикована к постели и не может говорить.

Историю Грациели Алвес Режис из Бразилии рассказали в издании Daily Mail.

История страдающей бразильянки

Болезнь, от которой страдает Грациели, называется гидроцефалия. Обычно из-за заболевания половина детей не доживает и до трех лет.

Гидроцефалия — это скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках (полых пространствах) внутри головного мозга. Она развивается у ребенка еще в утробе матери. Возникающее давление может повредить внутренние ткани и деформировать форму черепа. Это может даже привести к летальному исходу, если давление повреждает участки мозга, отвечающие за работу сердца и легких.

Мама Грациели, 48-летняя Адальгиса Соарес Алвес постоянно с ней и несмотря ни на что, дарит любовь своей дочери все эти годы.

Девушку обезобразила редкая болезнь: ее голова увеличилась в три раза (фото)Мама с 29-летней дочерью, страдающей от гидроцефалии (Скриншот Daily Mail)

Мать девушки рассказала, что она впервые поняла, что что-то не так, когда она была на восьмом месяце беременности после того, как испытала сильную боль в матке.

УЗИ, проведенное медиками, показало, что у ее нерожденной дочери гидроцефалия, от которой страдает примерно один из каждых 500 новорожденных.

Врачи уверяли, что ее ребенок проживет всего около трех месяцев, учитывая степень заболевания.

Девушку обезобразила редкая болезнь: ее голова увеличилась в три раза (фото)Мать любит свою дочь такой, как она есть (Скриншот Daily Mail)

Когда Грациели родилась, ее окрестили "гигантским ребенком" из-за размера ее головы, которая с годами становилась еще больше. Тем не менее в следующем месяце ей исполнится 30 лет, вопреки прогнозам медиков.

Мама бразильянки бросила работу для того, чтоб все время быть с дочерью и ухаживать за ней. У нее есть еще двое детей, которые абсолютно здоровы.

"Я всегда буду давать ей самое лучшее, потому что она родилась из моей утробы. И я буду любить ее до последнего дня ее жизни", - сказала мать.

Как мы ранее сообщали, женщине ампутировали ногу после редкой и страшной инфекции.

Напомним, что в Запорожье из-за опасной инфекции умер 8-летний ребенок.

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