Девушку обезобразила редкая болезнь: ее голова увеличилась в три раза (фото)

29-летняя девушка стала похожа на мутанта и ослепла после редкой болезни. Сейчас она прикована к постели и не может говорить.

История страдающей бразильянки

Болезнь, от которой страдает Грациели, называется гидроцефалия. Обычно из-за заболевания половина детей не доживает и до трех лет.

Гидроцефалия — это скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках (полых пространствах) внутри головного мозга. Она развивается у ребенка еще в утробе матери. Возникающее давление может повредить внутренние ткани и деформировать форму черепа. Это может даже привести к летальному исходу, если давление повреждает участки мозга, отвечающие за работу сердца и легких.

Мама Грациели, 48-летняя Адальгиса Соарес Алвес постоянно с ней и несмотря ни на что, дарит любовь своей дочери все эти годы.

Мама с 29-летней дочерью, страдающей от гидроцефалии (Скриншот Daily Mail)

Мать девушки рассказала, что она впервые поняла, что что-то не так, когда она была на восьмом месяце беременности после того, как испытала сильную боль в матке.

УЗИ, проведенное медиками, показало, что у ее нерожденной дочери гидроцефалия, от которой страдает примерно один из каждых 500 новорожденных.

Врачи уверяли, что ее ребенок проживет всего около трех месяцев, учитывая степень заболевания.

Мать любит свою дочь такой, как она есть (Скриншот Daily Mail)

Когда Грациели родилась, ее окрестили "гигантским ребенком" из-за размера ее головы, которая с годами становилась еще больше. Тем не менее в следующем месяце ей исполнится 30 лет, вопреки прогнозам медиков.

Мама бразильянки бросила работу для того, чтоб все время быть с дочерью и ухаживать за ней. У нее есть еще двое детей, которые абсолютно здоровы.

"Я всегда буду давать ей самое лучшее, потому что она родилась из моей утробы. И я буду любить ее до последнего дня ее жизни", - сказала мать.