Дівчина потрапила до лікарні із зовнішністю "жертви чуми" через популярний засіб для вій (фото)

Як дівчина стала жертвою косметичного засобу

У квітні 2021 року Харлі вирішила допомогти подрузі, яка вчилася на косметолога, й погодилась на цю процедуру. Попередньо дівчата провели тест на наявність алергічної реакції, але він виявився негативним.

"Вона провела ретельний тест на моїй шкірі, і ми чекали рекомендованих 48 годин на реакцію. Я сфотографувала тестові точки і через два дні не було жодних змін, тому ми приступили до процедури", - розповідає Харлі.

Дівчина була задоволена результатом, але протягом 48 годин обличчя Харлі перетворилося на "шоу жахів" - у неї свербіли та сльозилися очі.

"Я прокинувся наступного дня і то був жах. Я виглядала так, ніби брала участь у боксерському поєдинку. Навколо моїх очей з’явилися величезні червоні кола. Здавалося, що мене вдарили в обидва ока", - додає дівчина.

Дівчину терміново відправили до лікарні, де їй призначили антигістамінні препарати і сказали використовувати крем на водній основі, щоб зупинити почервоніння.

Крім того, що очі дівчини опухли, на шкірі ще з’явився болісний висип. Харлі зізнається, що хоч пройшло два роки з дня того інциденту, вона досі приймає ліки.

"Важко повірити, що 40-хвилинний прийом у косметолога залишив на мені шрам на все життя", - говорить дівчина.

Харлі через сильну алергічну реакцію навіть була змушена покинути роботу перукарем, бо її боялися клієнти.

"Я була схожа на жертву чуми. Один клієнт був нажаханий і запитав мене, чи може він заразитись від мене. Люди покидали салон, перш ніж я мала можливість щось відповісти", - ділиться Харлі.

Дівчині довелося лікуватись протягом 2 років (фото: The Sun)

Що відомо про небезпечну сироватку

Сироватка для вій є популярною альтернативою нарощуванню вій. Ця процедура є дуже популярною за кордоном. У TikTok є понад 1,3 млрд дописів із хештегом #lashserum

За даними Industry Research Co, у 2022 році ринок оцінювався приблизно в 910 млн фунтів стерлінгів, а до 2028 року очікується, що він досягне приблизно 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

Перед використанням сироватки завжди рекомендується провести патч-тест, при цьому клієнти чекають щонайменше 24 години, щоб побачити, чи не виникне алергічна реакція.

Харлі зазначає, що не подавала в суд на виробника сироватки, але закликає інших користувачів бути дуже обережними з подібними засобами та берегти своє здоров'я.

Харлі довелося покинути роботу через те, що її зовнішність лякала клієнтів (фото: The Sun)

Що кажуть лікарі про цей випадок

"Активні інгредієнти, такі як аналоги простагландинів або інші синтетичні сполуки, можуть викликати подразнення, почервоніння та набряк. У важких випадках користувачі можуть відчувати алергічний дерматит, що призводить до дискомфорту та довгострокового пошкодження шкіри. Навіть якщо шкірний тест проводиться перед використанням сироватки для вій, чутливість шкіри може розвинутися з часом", - пояснює дерматолог Радміла Лукіан.

Вона закликає людей дуже пильно обирати косметичні засоби та відстежувати, чи нема навіть найменших проявів алергії.

Після алергічної реакції у Харлі досі залишились горбки та нерівності на повіках, а її шкіра надзвичайно чутлива.

"Мені потрібно провести п’ятиденні патч-тести, перш ніж спробувати щось нове, і тепер я можу використовувати лише органічні продукти", - каже дівчина.

Харлі закликає з особливою ретельністю вибирати косметичні засоби (фото: The Sun)