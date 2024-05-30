Диван чи ліжко: як правильно обрати меблі для оселі

Що краще обирати для сну
Якщо обирати найкращий варіант для здоров'я спини, то це однозначно буде ліжко.
Адже рівна поверхня помірної жорсткості та ортопедичний матрац можуть запобігти виникненню або розвитку проблем з поставою, рівномірно розподіляючи вагу.
Що впливає на вибір меблів
Зазвичай, при виборі дивана чи ліжка звертають увагу на наступні фактори:
- площа кімнати: ліжко, особливо двомісне, займає велику кількість функціонального простору - водночас диван можна скласти, економлячи місце;
- бюджет: якісні ліжка з хорошим матрацом може коштувати дорожче, аніж диван;
- стиль інтер'єру: як диван, так і ліжко можуть підкреслити стиль та бути "родзинкою" кімнати.
Переваги і недоліки ліжка
Визначивши бюджет та місце для меблів, варто зважити переваги і недоліки. Серед переваг ліжка можна виділити наступні:
- простота догляду: їх не треба кожного разу розкладати та складати, слід лише накрити пледом;
- користь для здоров'я: можна поєднати з матрацом різної жорсткості;
- універсальність дизайну: завдяки меншій кількості деталей та текстур ліжко можна допасувати майже до кожного інтер'єру;
- функціональність: існують ярусні ліжка, які можуть зекономити простір; крім того, ліжко може мати висувну шухляду або вбудовані шафки (для ярусних ліжок).
Що обирати - ліжко чи диван (ілюстрація: Freepik)
До недоліків ліжка можна віднести наступні:
- вартість: як вже було зазначено, якісні ліжка коштують недешево.;
- некомпактність: ліжка складаються з монолітної конструкції і займають велику площу (окрім ярусних ліжок)і, їх неможливо скласти.
Переваги і недоліки дивана
В умовах меншого простору диван здається оптимальним варіантом. Серед переваг дивану виділяють наступні:
- економія простору: складні дивани - чудовий варіант для невеликої площі, як візуально, так і практично;
- функціональність: багато сучасних диванів мають спеціальний відділ для зберігання речей, а то й навіть висувні підлокітники - в цих місцях можна зберігати зимовий одяг, книжки або інші важливі речі;
- вартість: дивани коштують дешевше, аніж ліжка;
- різноманіття дизайнів: дивани мають величезний спектр відтінків, текстур та декоративних елементів;
Що обирати - диван чи ліжко (ілюстрація: Freepik)
Однак, комфортні, на перший погляд, дивани мають і такі недоліки:
- менш корисні для здоров'я: м'яка поверхня - не найкращі умови для здоров'я хребта;
- складність в догляді: і це не лише про регулярне складання і розкладання, а й те, що поверхню дивану необхідно регулярно пилососити - те ж саме стосується ремонту, дістатися до пошкоджених деталей може бути складніше, аніж у випадку з ліжком;
- менш універсальний: хоча деякі дивани мають щільний матрац і ламельну підставку, що наближує його до ортопедичного, неможливо регулювати жорсткість - на відміну від матраца для ліжка - хіба що додатково покласти зверху спеціальний тонкий матрац (топпер).