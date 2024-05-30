Диван или кровать: как правильно выбрать мебель для дома

Что лучше выбирать для сна

Если выбирать самый лучший вариант для здоровья спины, то это однозначно будет кровать.

Ведь ровная поверхность умеренной жесткости и ортопедический матрас могут предотвратить возникновение или развитие проблем с осанкой, равномерно распределяя вес.

Что влияет на выбор мебели

Обычно при выборе дивана или кровати обращают внимание на следующие факторы:

площадь комнаты: кровать, особенно двухместная, занимает большое количество функционального пространства - одновременно диван можно сложить, экономя место;

бюджет: качественные кровати с хорошим матрасом может стоить дороже дивана;

стиль интерьера: как диван, так и кровать могут подчеркнуть стиль и быть изюминкой комнаты.

Преимущества и недостатки кровати

Определив бюджет и место для мебели, следует учесть преимущества и недостатки. Среди преимуществ кровати можно выделить:

простота ухода: их не нужно каждый раз разлагать и складывать, следует лишь накрыть пледом;

польза для здоровья: можно сочетать с матрасом разной жесткости;

универсальность дизайна: благодаря меньшему количеству деталей и текстур кровать можно подходить почти к каждому интерьеру;

функциональность: существуют ярусные кровати, которые могут сэкономить пространство; кроме того, кровать может иметь выдвижной ящик или встроенные шкафчики (для ярусных кроватей).

Что выбирать - кровать или диван (иллюстрация: Freepik)

К недостаткам кровати можно отнести следующие:

стоимость: как уже было отмечено, качественные кровати стоят недешево.;

некомпактность: кровати состоят из монолитной конструкции и занимают большую площадь (кроме ярусных кроватей) и их невозможно сложить.

Преимущества и недостатки дивана

В условиях меньшего пространства диван кажется оптимальным вариантом. Среди преимуществ дивана выделяют следующие:

экономия пространства: складные диваны - отличный вариант для небольшой площади, как визуально, так и практично;

функциональность: многие современные диваны имеют специальный отдел для хранения вещей, а то и даже выдвижные подлокотники - в этих местах можно хранить зимнюю одежду, книги или другие важные вещи;

стоимость: диваны стоят дешевле кровати;

разнообразие дизайнов: диваны имеют огромный спектр оттенков, текстур и декоративных элементов;

Что выбирать - диван или кровать (иллюстрация: Freepik)

Однако, комфортные, на первый взгляд, диваны имеют и следующие недостатки: