Диван или кровать: как правильно выбрать мебель для дома

Что лучше выбирать для сна
Если выбирать самый лучший вариант для здоровья спины, то это однозначно будет кровать.
Ведь ровная поверхность умеренной жесткости и ортопедический матрас могут предотвратить возникновение или развитие проблем с осанкой, равномерно распределяя вес.
Что влияет на выбор мебели
Обычно при выборе дивана или кровати обращают внимание на следующие факторы:
- площадь комнаты: кровать, особенно двухместная, занимает большое количество функционального пространства - одновременно диван можно сложить, экономя место;
- бюджет: качественные кровати с хорошим матрасом может стоить дороже дивана;
- стиль интерьера: как диван, так и кровать могут подчеркнуть стиль и быть изюминкой комнаты.
Преимущества и недостатки кровати
Определив бюджет и место для мебели, следует учесть преимущества и недостатки. Среди преимуществ кровати можно выделить:
- простота ухода: их не нужно каждый раз разлагать и складывать, следует лишь накрыть пледом;
- польза для здоровья: можно сочетать с матрасом разной жесткости;
- универсальность дизайна: благодаря меньшему количеству деталей и текстур кровать можно подходить почти к каждому интерьеру;
- функциональность: существуют ярусные кровати, которые могут сэкономить пространство; кроме того, кровать может иметь выдвижной ящик или встроенные шкафчики (для ярусных кроватей).
Что выбирать - кровать или диван (иллюстрация: Freepik)
К недостаткам кровати можно отнести следующие:
- стоимость: как уже было отмечено, качественные кровати стоят недешево.;
- некомпактность: кровати состоят из монолитной конструкции и занимают большую площадь (кроме ярусных кроватей) и их невозможно сложить.
Преимущества и недостатки дивана
В условиях меньшего пространства диван кажется оптимальным вариантом. Среди преимуществ дивана выделяют следующие:
- экономия пространства: складные диваны - отличный вариант для небольшой площади, как визуально, так и практично;
- функциональность: многие современные диваны имеют специальный отдел для хранения вещей, а то и даже выдвижные подлокотники - в этих местах можно хранить зимнюю одежду, книги или другие важные вещи;
- стоимость: диваны стоят дешевле кровати;
- разнообразие дизайнов: диваны имеют огромный спектр оттенков, текстур и декоративных элементов;
Что выбирать - диван или кровать (иллюстрация: Freepik)
Однако, комфортные, на первый взгляд, диваны имеют и следующие недостатки:
- менее полезны для здоровья: мягкая поверхность - не лучшие условия для здоровья позвоночника;
- сложность в уходе: и это не только о регулярной сборке и разложении, но и о том, что поверхность дивана необходимо регулярно пылесосить - то же касается ремонта, добраться до поврежденных деталей может быть сложнее, чем в случае с кроватью;
- менее универсален: хотя некоторые диваны имеют плотный матрас и ламельную подставку, приближающую его к ортопедическому, невозможно регулировать жесткость - в отличие от матраса для кровати - разве что дополнительно положить сверху специальный тонкий матрас (топпер).