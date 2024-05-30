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Диван или кровать: как правильно выбрать мебель для дома

Какую мебель лучше выбрать для квартиры (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Когда дело доходит до покупки мебели в спальню или гостиную, возникает вопрос о том, что выбирать - диван или кровать. Оба варианта имеют как свои преимущества, так и недостатки, которые следует учитывать при покупке.

О том, что лучше выбрать для квартиры и как это правильно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что лучше выбирать для сна

Если выбирать самый лучший вариант для здоровья спины, то это однозначно будет кровать.

Ведь ровная поверхность умеренной жесткости и ортопедический матрас могут предотвратить возникновение или развитие проблем с осанкой, равномерно распределяя вес.

Что влияет на выбор мебели

Обычно при выборе дивана или кровати обращают внимание на следующие факторы:

  • площадь комнаты: кровать, особенно двухместная, занимает большое количество функционального пространства - одновременно диван можно сложить, экономя место;
  • бюджет: качественные кровати с хорошим матрасом может стоить дороже дивана;
  • стиль интерьера: как диван, так и кровать могут подчеркнуть стиль и быть изюминкой комнаты.

Преимущества и недостатки кровати

Определив бюджет и место для мебели, следует учесть преимущества и недостатки. Среди преимуществ кровати можно выделить:

  • простота ухода: их не нужно каждый раз разлагать и складывать, следует лишь накрыть пледом;
  • польза для здоровья: можно сочетать с матрасом разной жесткости;
  • универсальность дизайна: благодаря меньшему количеству деталей и текстур кровать можно подходить почти к каждому интерьеру;
  • функциональность: существуют ярусные кровати, которые могут сэкономить пространство; кроме того, кровать может иметь выдвижной ящик или встроенные шкафчики (для ярусных кроватей).

 

Что выбирать - кровать или диван (иллюстрация: Freepik)

К недостаткам кровати можно отнести следующие:

  • стоимость: как уже было отмечено, качественные кровати стоят недешево.;
  • некомпактность: кровати состоят из монолитной конструкции и занимают большую площадь (кроме ярусных кроватей) и их невозможно сложить.

Преимущества и недостатки дивана

В условиях меньшего пространства диван кажется оптимальным вариантом. Среди преимуществ дивана выделяют следующие:

  • экономия пространства: складные диваны - отличный вариант для небольшой площади, как визуально, так и практично;
  • функциональность: многие современные диваны имеют специальный отдел для хранения вещей, а то и даже выдвижные подлокотники - в этих местах можно хранить зимнюю одежду, книги или другие важные вещи;
  • стоимость: диваны стоят дешевле кровати;
  • разнообразие дизайнов: диваны имеют огромный спектр оттенков, текстур и декоративных элементов;

Что выбирать - диван или кровать (иллюстрация: Freepik)

Однако, комфортные, на первый взгляд, диваны имеют и следующие недостатки:

  • менее полезны для здоровья: мягкая поверхность - не лучшие условия для здоровья позвоночника;
  • сложность в уходе: и это не только о регулярной сборке и разложении, но и о том, что поверхность дивана необходимо регулярно пылесосить - то же касается ремонта, добраться до поврежденных деталей может быть сложнее, чем в случае с кроватью;
  • менее универсален: хотя некоторые диваны имеют плотный матрас и ламельную подставку, приближающую его к ортопедическому, невозможно регулировать жесткость - в отличие от матраса для кровати - разве что дополнительно положить сверху специальный тонкий матрас (топпер).

Кстати, раньше мы писали о том, где и как нельзя ставить диван.

Читайте также, каких правил следует соблюдать при покупке подержанной кухонной мебели.

Использованные источники для подготовки материала: сайт taburetka.ua, Zlatamebel, Здоровое движение.

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