Диван или кровать: как правильно выбрать мебель для дома

Какую мебель лучше выбрать для квартиры (иллюстрация: Freepik)

Когда дело доходит до покупки мебели в спальню или гостиную, возникает вопрос о том, что выбирать - диван или кровать. Оба варианта имеют как свои преимущества, так и недостатки, которые следует учитывать при покупке.

О том, что лучше выбрать для квартиры и как это правильно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).