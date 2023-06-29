Дива не сталося. У горах Каліфорнії знайшли тіло знаменитого голлівудського актора, який зник півроку тому

У горах Сан-Гебріел виявили останки людини. Після проведення експертизи виявилося, що вони належать відомому акторові Джуліану Сендзу, який зник ще 13 січня 2023 року під час сходження на вершину.

Що відомо про акторську кар'єру та трагічну загибель Джуліана Сендза - читайте нижче.

Хто такий Джуліан Сендз

Знаменитий актор народився 4 січня 1958 року у Західному Йоркширі, Британія. Акторській майстерності навчався у Центральній лондонській школі мови та драматичного мистецтва, потім грав у театрі. Перші роки у кіно він грав на другорядних ролях.

Слава прийшла до нього в 1984 після фільму Ролана Жоффе "Поля смерті", де він зіграв фотографа. Наступним фільмом, який став для нього перепусткою до Голлівуду, стала картина Джеймса Айвори "Кімната з видом" у 1985 році.

Наприкінці 1980-х він зіграв у фільмі "Чорнокнижник", потім в "Арахнофобії", "Версії Браунінга", "Покидаючи Лас-Вегас", "Побачення на одну ніч", "Таємниці Смолвілля", "Полювання на відьом"," Таймкод", "Готель", "Примарі в опері", "Ватель", "24 години", "Дівчина з татуюванням дракона", "Тринадцять друзів Оушена".

Фото: Джуліан Сендз

З останніх фільмів: "Зоряна брама", "Скручена хатинка", "Дудочник", "Примари понеділка", "Розмальований птах" та "Благословення". Загалом на його рахунку понад 100 ролей у кіно.

У 1998 році був обраний популярним британським журналом як найсексуальніший чоловік. Багато років дружив із Джоном Малковичем, зіграв у його моновиставі та був номінований на премію Драма Деск.

Був двічі одружений. Перша дружина – британська журналістка Сара Харві. Від цього шлюбу у нього в 1985 народився син - Генрі Морлі Сендс. Друга дружина – журналістка Євгенія Ситковиць, яка народила йому дві доньки.

Фото: Джуліан Сендз та Малкович

Джуліан Сендз і трагічна загибель у горах

Актор називав гори своєю пристрастю і намагався присвячувати цьому захопленню багато часу. В інтерв'ю він говорив, що сходження на вершини та кінобізнес дуже схожі - "важливо пам'ятати, яким би ти класним не був, завжди є інші вершини". Сендз був професійним альпіністом.

На початку січня 2023 року він разом із колегою-альпіністом вирушив на підкорення чергової гори до Сан-Гебріела, неподалік Лос-Анджелеса. 13 січня з Сендзом зник зв'язок.

На пошуки голлівудської зірки та його напарника відправили рятувальників та гелікоптер. Проте – актор наче випарувався. Пошуковий загін змушений був повернутися назад через погані погодні умови. Рятувальники та пошукові загони спорядили ще 8 експедицій з пошуку артиста, але безуспішно.

Гора Baldy Bowl, де зник Сендз, вважається тритисячником. Біля підніжжя розташований гірськолижний курорт із витягами. Місцеві рятувальники вважають цю вершину небезпечною, але туристи її дуже люблять. За останні три роки гора забрала життя вже 6 людей.

Взимку вона дуже небезпечна - через лавини та замерзлі стежки. Сендз вибрав найскладніший маршрут завдовжки 30 км.

24 червня туристи виявили в горах останки та повідомили про це шерифу. Місце було вказано саме на горі Болді, де в січні зник актор. На місце було викликано команду рятувальників. Тіло передали на експертизу, яка підтвердила – воно належить 65-річному актору Джуліану Сендзу.