Чуда не произошло. В горах Калифорнии нашли тело знаменитого голливудского актера, который пропал полгода назад

В горах Сан-Гебриэл обнаружили останки человека. После проведения экспертизы оказалось, что они принадлежат известному актеру Джулиану Сендсу, который пропал еще 13 января 2023 года во время восхождения на вершину.

Что известно об актерской карьере и трагической гибели Джулиана Сендса - читайте ниже.

Кто такой Джулиан Сендс

Знаменитый актер родился 4 января 1958 года в Западном Йоркшире, Британия. Актерскому мастерству обучался в Центральной лондонской школе языка и драматического искусства, потом играл в театре. Первые годы в кино он играл на второстепенных ролях.

Слава пришла к нему в 1984 году после фильма Ролана Жоффе "Поля смерти", где он сыграл фотографа. Следующим фильмом, который стал для него пропуском в Голливуд, стала картина Джеймса Айворы "Комната с видом" в 1985 году.

В конце 1980-х он сыграл в фильме "Чернокнижник", потом в "Арахнофобии", "Версии Браунинга", "Покидая Лас-Вегас", "Свидание на одну ночь", "Тайны Смолвилля", "Охота на ведьм","Таймкод", "Отель", "Призраке в опере", "Ватель", "24 часах", "Девушка с татуировкой дракона", "Тринадцать друзей Оушена".

Фото: Джулиан Сендс

Из последних фильмов: "Звездные врата", "Скрюченный домишко", "Дудочник", "Призраки понедельника", "Разукрашенная птица" и "Благословение". Всего на его счету более 100 ролей в кино.

В 1998 году был выбран популярным британским журналом, как самый сексуальный мужчина. Много лет дружил с Джоном Малковичем, сыграл в его моноспектакле и был номинирован на премию Драма Деск.

Был дважды женат. Первая супруга - британская журналистка Сара Харви. От этого брака у него в 1985 году родился сын - Генри Морли Сэндс. Вторая супруга - журналистка Евгения Ситковиц, которая родила ему две дочери.

Фото: Джулиан Сендс и Малкович

Джулиан Сендс и трагическая гибель в горах

Актер называл горы своей страстью и старался посвящать этому увлечению много времени. В интервью он говорил, что восхождение на вершины и кинобизнес очень похожи - "важно помнить, каким бы ты классным не был, всегда есть другие вершины". Сендс был профессиональным альпинистом.

В начале января 2023 года он вместе с коллегой-альпинистом отправился на покорение очередной горы в Сан-Гебриэл, недалеко от Лос-Анджелеса. 13 января с Сендсом пропала связь.

На поиски голливудской звезды и его напарника отправили спасателей и вертолет. Однако - актер словно испарился. Поисковый отряд вынужден был вернуться назад из-за плохих погодных условий. Спасатели и поисковые отряды снарядили еще 8 экспедиций по поиску артиста, но безуспешно.

Гора Baldy Bowl, на которой исчез Сендс, считается трехтысячником. У подножья расположен горнолыжный курорт с подъемниками. Местные спасатели считают эту вершину опасным, но туристы ее очень любят. За последние три года гора забрала жизни уже 6 человек.

Зимой она очень опасна - из-за лавин и замерзшие тропинки. Сендс выбрал самый сложный маршрут, протяженностью 30 км.

24 июня туристы обнаружили в горах останки и сообщили об этом шерифу. Место было указано именно то, на горе Болди, где в январе пропал актер. На место была вызвана команда спасателей. Тело передали на экспертизу, которая подтвердила - оно принадлежит 65-летнему актеру Джулиану Сендсу.