"Точно потрапить на небеса": відомий український актор театру загинув на фронті (фото)

Відомий актор українського театру Антон Прасоленко загинув на війні з Росією. Він отримав важке поранення, яке було несумісне з життям. Хлопець воював на Бахмутському напрямку.

Що відомо про Антона Прасоленка

Антон родом із тимчасово окупованого Бердянська, але жив у Києві, працював у театрі "Вавилон" і будував сімейне життя з коханою дівчиною. Козінчук описує хлопця, як такого, що вирізнявся із загальної суспільної маси.

"Антон геть не з моєї бульбашки. Моя бульбашка складається з маскулінних мужланів з досвідом війни за плечима, з міцними цигарками та не менш міцними словами. Ми з Антоном бачились декілька разів здаля, просто в нас є спільні друзі. Антон тонка душевна організація", - описує його психолог.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com)

Проте коли почалася повномасштабна війна, Антон не зміг стояти осторонь. Він пішов воювати абсолютно без будь-яких навичок, але за рік опанував їх на досить професійному рівні.

"Але снаряд і уламки не питають наскільки ти хороший. Антон брав участь в бойових діях на Сході. В самому пеклі, аби потрапити в рай. Сьогодні він помер в шпиталі від отриманих поранень", - повідомляє Козінчук.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com)

Колеги Антона по сцені згадують полеглого бійця теплими та щирими словами.

"Десь я записувала відео, як актори танцюють танго на репетиції, і там пройшов Ти. Десь ми чекаємо "Перевтілення", десь ми танцюємо. Усі ми, але всюди є Ти. Наче Всесвіт лишив згадку про Людину, яка поклала твоє тіло на щит задля Перемоги над пекельним ворогом", - пише Анна Самозван у своєму Facebook.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com)

Актор театру "Вавилон" Дмитро Мацюк згадує, як Антон попросив його навчити готувати смачну каву.

"Пам'ятаю, як Антон Прасоленко підійшов до мене і сказав, що хоче працювати з кавою. І я навчив його готувати еспресо. А згодом він навчив мене набагато більшому, бо віддавав своїй справі всього себе. Я досить давно, і цього ранку теж, готую каву так, як він мене навчив", - пише він.

Антон Прасоленко (ліворуч) (фото: facebook.com)

А побратим Юрій Терентьєв пише, що Антон був майстром на всі руки та міг поремонтувати будь-що, маючи лише ізольовану стрічку.

"Робив неперевершену каву, вирізав цікаві речі з дерева, гострив ножі та ремонтував все що можна своєю чарівною ізолєнтою. Разом з тобою пішла і частинка кожного, з ким ти стояв пліч-о-пліч, кожного хто знав тебе", - розповідає про Антона побратим.