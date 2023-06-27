Українського актора жорстоко побили в Дубліні. Йому розпороли лице "розочкою" за пачку цигарок

23-річний український актор Олександр Греков став жертвою нападу гопників у центрі Дубліна. Його побили за пачку цигарок. Група бандитів розбила скляну пляшку об його голову та цією ж "розочкою" порізала обличчя українцю.

Деталі жахливої історії

Відомо, що Олександр стояв біля відомого театру Abbey Theatre після закінчення останньої вистави, яку ставив у столиці Ірландії колектив Національного театру імені Лесі Українки.

Він курив біля центрального входу. Повз проходила група людей - двоє чоловіків і три жінки, вони виглядали приблизно на 20 років.

Хулігани підійшли до нього і попросили закурити. Коли він дістав цигарки, то один з гопників забрав усю пачку, а компанія рушила далі.

Олександр пішов за ними і сказав: "Це мої сигарети, що ви робите?". Після цих слів хулігани накинулися на нього і вдарили пляшкою по голові. Пляшка розбилася.

Але нападники не зупинилися - вони штрикнули "розочкою" Олександрові в обличчя, лишивши глибокі порізи.

Також, як виявилося пізніше, одна з нападниць боляче кусала актора, доки інші її друзі били його.

Олександр Греков в лікарні (фото: The Irish Mirror)

На щастя, українець був при тямі. Після побиття Грекова терміново доправили в лікарню.

"Я побачила кров на його голові, я була шокована та хвилювалася за нього. Це був поганий спосіб закінчити наші шоу в Ірландії.. Ми щасливі, що він живий ", - розповіла помічник директора з міжнародної діяльності театру імені Лесі Українки Анастасія Павленко.

Зараз Олександр почувається непогано, однак п'є знеболювальні. Крім того, у нього величезні рани на обличчі...

Додамо, що у театрі Abbey Theatre засудили "неспровокований акт безглуздого насильства", вчинений біля входу до їхнього закладу.

А от місцева поліція станом на зараз не арештувала хуліганів.

Олександр Греков в лікарні (фото: The Irish Mirror)

Що відомо про Олександра Грекова

Олександр Греков - актор кіно, закінчив Національний університет театру кіно і телебачення імена Карпенка-Карого.

Нині працює в Національному театрі Лесі Українки.

Актор зіграв в таких виставах, як "Каліка з острова Інішман", "Потрібен брехун!", "Чарівник", "Цвіт жакаранди" та багатьох інших.

У Дубліні Олександр разом з українськими колегами ставили постановку "Перекладів" за п'єсою ірландського драматурга Брайана Фріла. Усі сеанси вистав проходили з аншлагами!

Олександр Греков (фото: іnstagram.com/aleksgrekov)