Українського актора жорстоко побили в Дубліні. Йому розпороли лице "розочкою" за пачку цигарок
23-річний український актор Олександр Греков став жертвою нападу гопників у центрі Дубліна. Його побили за пачку цигарок. Група бандитів розбила скляну пляшку об його голову та цією ж "розочкою" порізала обличчя українцю.
Про деталі побиття молодого актора пише місцеве видання The Irish Mirror.
Деталі жахливої історії
Відомо, що Олександр стояв біля відомого театру Abbey Theatre після закінчення останньої вистави, яку ставив у столиці Ірландії колектив Національного театру імені Лесі Українки.
Він курив біля центрального входу. Повз проходила група людей - двоє чоловіків і три жінки, вони виглядали приблизно на 20 років.
Хулігани підійшли до нього і попросили закурити. Коли він дістав цигарки, то один з гопників забрав усю пачку, а компанія рушила далі.
Олександр пішов за ними і сказав: "Це мої сигарети, що ви робите?". Після цих слів хулігани накинулися на нього і вдарили пляшкою по голові. Пляшка розбилася.
Але нападники не зупинилися - вони штрикнули "розочкою" Олександрові в обличчя, лишивши глибокі порізи.
Також, як виявилося пізніше, одна з нападниць боляче кусала актора, доки інші її друзі били його.
Олександр Греков в лікарні (фото: The Irish Mirror)
На щастя, українець був при тямі. Після побиття Грекова терміново доправили в лікарню.
"Я побачила кров на його голові, я була шокована та хвилювалася за нього. Це був поганий спосіб закінчити наші шоу в Ірландії.. Ми щасливі, що він живий", - розповіла помічник директора з міжнародної діяльності театру імені Лесі Українки Анастасія Павленко.
Зараз Олександр почувається непогано, однак п'є знеболювальні. Крім того, у нього величезні рани на обличчі...
Додамо, що у театрі Abbey Theatre засудили "неспровокований акт безглуздого насильства", вчинений біля входу до їхнього закладу.
А от місцева поліція станом на зараз не арештувала хуліганів.
Олександр Греков в лікарні (фото: The Irish Mirror)
Що відомо про Олександра Грекова
Олександр Греков - актор кіно, закінчив Національний університет театру кіно і телебачення імена Карпенка-Карого.
Нині працює в Національному театрі Лесі Українки.
Актор зіграв в таких виставах, як "Каліка з острова Інішман", "Потрібен брехун!", "Чарівник", "Цвіт жакаранди" та багатьох інших.
У Дубліні Олександр разом з українськими колегами ставили постановку "Перекладів" за п'єсою ірландського драматурга Брайана Фріла. Усі сеанси вистав проходили з аншлагами!
Олександр Греков (фото: іnstagram.com/aleksgrekov)
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