Дитячий крем проти сонця: чи безпечно його використовувати дорослим?

Дитячі сонцезахисні креми створені з м’якішими формулами, без агресивних хімікатів та ароматизаторів. Вони забезпечують надійний захист від UV-променів. Але чи можна дорослим використовувати такі креми?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чи можна дорослим користуватись дитячими кремами з SPF

Дерматолог Мішель Грін розповіла, що немає жодних функціональних обмежень для дорослих, які використовують дитячі сонцезахисні креми. Такі засоби дуже ніжні та зазвичай не містять жодних ароматизаторів та спирту.

У деяких випадках навіть рекомендується вибирати варіант, зручний для дітей. Дорослі із сухою, шкірою або хронічними захворюваннями шкіри, такими як розацеа або екзема, можуть отримати користь від використання сонцезахисних кремів, розроблених для немовлят або дітей.

Розацеа та екзема - це два захворювання шкіри, які можуть погіршитися внаслідок використання подразнюючих інгредієнтів для догляду за шкірою.

Дитячий сонцезахисний крем SPF 30 пропонує такий самий рівень захисту, як і дорослий, оскільки вони вимірюються за тими ж стандартами.

Основна відмінність полягає у відчуттях на шкірі - дитячі сонцезахисні креми часто жирніші та біліші на шкірі, тоді як дорослі мають різне покриття. Вони можуть мати сухе відчуття, матове покриття або бути тонованими.

Багато педіатрів та дерматологів рекомендують мінеральні сонцезахисні засоби для немовлят та дітей, оскільки вони залишаються на поверхні шкіри, зменшуючи ризик подразнення.

Це тому, що діти, особливо немовлята, мають тоншу та ніжнішу шкіру, ніж дорослі. Їхній шкірний бар’єр ще не повністю розвинений, що полегшує всмоктування подразнюючих інгредієнтів та викликання реакції.

Що врахувати під час купівлі сонцезахисного крему

Купуючи сонцезахисний крем для немовлят або дітей, варто вибрати той, що має SPF 30, а також широкий спектр захисту від ультрафіолетового випромінювання типу B та UVA.

Вам також слід врахувати, чи потрібна вам водостійкість. Наприклад, якщо ви збираєтеся на пляж, наполегливо рекомендується використовувати водостійкий крем.

Дуже важливо регулярно повторно наносити сонцезахисні засоби, коли ви піддаєтеся впливу ультрафіолету.

SPF 30-50 - оптимальний для щоденного користування, тоді як SPF 50+ - для тривалого перебування на сонці або світлої шкіри.

Уникайте кремів з такими інгредієнтами: