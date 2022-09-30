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У дитячих садках дозволили скасувати важливу норму: про що йдеться

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П'ятниця 30 вересня 2022 16:31
У дитячих садках дозволили скасувати важливу норму: про що йдеться Фото: У дитячих садках дозволили скасувати важливу норму (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У дитячих садках України за умов воєнного стану скасували важливу норму про денний сон для малюків. Тепер дозволено замінити такий сон на денний відпочинок.

Про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я щодо внесення відповідних змін до санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Денний сон у середніх та старших групах дитячих садків можна замінити на денний відпочинок.

"В умовах воєнного часу, надзвичайної ситуації іншого характеру денний сон допускається замінювати на денний відпочинок. При цьому загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку - 12 -12,5 години, з яких 2-2,5 години відводиться на денний сон або денний відпочинок", - сказано в оновленій редакції санітарного регламенту.

Для малюків у ясельних та молодших групах дитячих садків (від 1 до 1,5 року) денний сон або денний відпочинок необхідно організувати двічі на день із загальною тривалістю 3,5 години.

Для дітей віком від 1,5 років та старших необхідно організувати одноразовий денний сон або денний відпочинок тривалістю до 3 годин.

Варто зазначити, що з початку вересня у дитячих садках Києва та Львова вихователі пропонують батькам підписати дозвіл на те, що діти в обідню пору можуть не спати, а просто відпочивати.

До речі, раніше ми повідомляли, що МОЗ встановив нові норми щодо тривалості онлайн-уроків на дистанційці.

А також ми розповідали про те, що у КМДА пояснили, яка температура буде у школах під час опалювального сезону.

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