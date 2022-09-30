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В детских садиках разрешили отменить важную норму: о чем речь

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Пятница 30 сентября 2022 16:31
В детских садиках разрешили отменить важную норму: о чем речь Фото: В детских садиках разрешили отменить важную норму (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В детских садиках Украины в условиях военного положения отменили важную норму о дневном сне для малышей. Теперь разрешено заменить такой сон дневным отдыхом.

Об этом говорится в приказе Министерства охраны здоровья о внесении соответствующих изменений в санитарный регламент для дошкольных учебных учреждений.

Дневной сон в средних и старших группах детских садиков разрешено заменить на дневной отдых.

"В условиях военного времени, чрезвычайной ситуации иного характера дневной сон допускается заменять дневным отдыхом. При этом общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста - 12 -12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон или дневной отдых", - сказано в обновленной редакции санитарного регламента.

Для малышей в ясельных и младших группах детских садиков (от 1 до 1,5 года) дневной сон или дневной отдых необходимо организовать дважды в день с общей продолжительностью 3,5 часа.

Для детей от 1,5 лет и старше необходимо организовать однократный дневной сон или дневной отдых продолжительностью до 3 часов.

Стоит отметить, что с начала сентября в детских садах Киева и Львова воспитатели предлагают родителям подписать разрешение на то, что дети в обеденное время могут не спать, а просто отдыхать.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что МОЗ установил новые нормы по продолжительности онлайн-уроков на дистанционке.

А также мы рассказывали о том, что в КГГА пояснили, какая температура будет в школах во время отопительного сезона.

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