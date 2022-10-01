Дитячі садки в Україні працюватимуть по-іншому: готуються кардинальні зміни

Для батьків

Перш за все обіцяють максимального зменшити рівень наповненості груп, щоб діти могли нормально навчатися з врахування інтересів та потреб дитини. До того ж з'явиться можливість віддати дитину до груп із різною формою освіти, у тому числі й дистанційною.

Законопроєкт також передбачає створення центрів педагогічної та психологічної підтримки та допомоги батькам. Там вони зможуть зрозуміти, що саме цікаво дитині та як її розвивати.

Також чиновники обіцяють усунути систему черг до закладу. А якщо треба - діятимуть мобільні дитячі садки для віддалених населених пунктів.

Звісно ж, з урахуванням воєнного стану передбачена й безпека: місцева влада має сприяти облаштуванню садочків найпростішими укриттями.

Для вихователів

Педагоги отримають скорочення робочого часу та адекватний обсяг педагогічного навантаження. Також з'явиться гарантія відпочинку: обсяг щорічної оплачуваної відпустки становитиме 56 днів.

Окрім того, впровадять так звану "повну академічну свободу". Це означає, що працівники садочка матимуть право обирати різноманітні освітні програми, а також створювати власні освітні програми або ж брати участь у їх створенні.

В Україні готують реформу дитячих садочків (фото: Pixabay)

Для роботи садочків

У садочках зможуть використовувати або створювати різноманітні освітні програми та використовувати різноманітне навчально-методичне та інформаційне забезпечення.

Крім того, заклади зможуть самі визначати структуру та тривалість навчального процесу, визначати порядок харчування та медичного обслуговування, формувати перелік додаткових освітніх послуг.

Також заклади дошкільної освіти отримають кадрову та фінансову незалежність і фінансові державні гарантії, зокрема принцип "кошти йдуть за дитиною".

Крім того, місцева влада може запровадити компенсації за витрати на здобуття освіти в приватних дитячих садочках. А якщо ж у державному для дитини не вистачить місця, місцева влада може профінансувати їх у приватних дитячих закладах.

Коли чекати на зміни

Наразі не повідомляється, коли українці зможуть відчути впровадження змін. Проте можемо припустити, що найбільш кардинально це станеться вже після завершення війни.