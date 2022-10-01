Детские сады в Украине будут работать по-другому: готовятся кардинальные изменения

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект с реформами дошкольного образования, то есть детских садов.
Что нового ожидает родителей, воспитателей и детей, рассказали инициаторы нововведений.
Прежде всего обещают максимально уменьшить уровень наполненности групп, чтобы дети могли нормально учиться с учетом интересов и потребностей ребенка. К тому же появится возможность отдать ребенка в группы с разной формой образования, в том числе и дистанционной.
Законопроект также предусматривает создание центров педагогической и психологической поддержки и помощи родителям. Там они смогут понять, что интересно ребенку и как его развивать.
Также чиновники обещают устранить систему очередей в заведение. А если нужно – будут действовать мобильные детские сады для отдаленных населенных пунктов.
Конечно, с учетом военного положения предусмотрена и безопасность: местные власти должны способствовать обустройству садов простейшими укрытиями.
Педагоги получат сокращение рабочего времени и адекватный объем педагогической нагрузки. Также появится гарантия отдыха: объем ежегодного оплачиваемого отпуска составит 56 дней.
Кроме того, внедрят так называемую "полную академическую свободу". Это означает, что работники садика будут иметь право выбирать различные образовательные программы, а также создавать собственные образовательные программы или участвовать в их создании.
В Украине готовят реформу детских садов (фото: Pixabay)
В садиках могут использовать или создавать разнообразные образовательные программы и использовать разнообразное учебно-методическое и информационное обеспечение.
Кроме того, заведения смогут сами определять структуру и продолжительность учебного процесса, определять порядок питания и медицинского обслуживания, формировать список дополнительных образовательных услуг.
Также учреждения дошкольного образования получат кадровую и финансовую независимость и финансовые государственные гарантии, в частности, принцип "средства следуют за ребенком".
Кроме того, местные власти могут ввести компенсации за расходы на получение образования в частных детских садах. А если в государственном для ребенка не хватит места, местные власти могут профинансировать их в частных детских учреждениях.
Пока не сообщается, когда украинцы смогут почувствовать внедрение изменений. Однако мы можем предположить, что наиболее кардинально это произойдет уже после завершения войны.
Раньше мы писали, что в детских садах разрешили отменить важную норму.
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