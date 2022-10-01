Детские сады в Украине будут работать по-другому: готовятся кардинальные изменения

Для родителей

Прежде всего обещают максимально уменьшить уровень наполненности групп, чтобы дети могли нормально учиться с учетом интересов и потребностей ребенка. К тому же появится возможность отдать ребенка в группы с разной формой образования, в том числе и дистанционной.

Законопроект также предусматривает создание центров педагогической и психологической поддержки и помощи родителям. Там они смогут понять, что интересно ребенку и как его развивать.

Также чиновники обещают устранить систему очередей в заведение. А если нужно – будут действовать мобильные детские сады для отдаленных населенных пунктов.

Конечно, с учетом военного положения предусмотрена и безопасность: местные власти должны способствовать обустройству садов простейшими укрытиями.

Для воспитателей

Педагоги получат сокращение рабочего времени и адекватный объем педагогической нагрузки. Также появится гарантия отдыха: объем ежегодного оплачиваемого отпуска составит 56 дней.

Кроме того, внедрят так называемую "полную академическую свободу". Это означает, что работники садика будут иметь право выбирать различные образовательные программы, а также создавать собственные образовательные программы или участвовать в их создании.

В Украине готовят реформу детских садов (фото: Pixabay)

Для работы садиков

В садиках могут использовать или создавать разнообразные образовательные программы и использовать разнообразное учебно-методическое и информационное обеспечение.

Кроме того, заведения смогут сами определять структуру и продолжительность учебного процесса, определять порядок питания и медицинского обслуживания, формировать список дополнительных образовательных услуг.

Также учреждения дошкольного образования получат кадровую и финансовую независимость и финансовые государственные гарантии, в частности, принцип "средства следуют за ребенком".

Кроме того, местные власти могут ввести компенсации за расходы на получение образования в частных детских садах. А если в государственном для ребенка не хватит места, местные власти могут профинансировать их в частных детских учреждениях.

Когда ждать перемен

Пока не сообщается, когда украинцы смогут почувствовать внедрение изменений. Однако мы можем предположить, что наиболее кардинально это произойдет уже после завершения войны.