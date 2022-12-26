Детское воспитание, разрушающее взрослые отношения. Какая травма ваша?

Психологи выделяют четыре так называемых "типа привязанности", которые формируются в детстве. Именно от отношения к ребенку в семье зависит, как, будучи взрослым, он будет развивать свои отношения.

Какое воспитание может навредить во взрослом возрасте – читайте ниже в нашем материале.

Четыре типа привязанности в семье и их влияние на взрослую жизнь

Надежная

Это – лучший тип, формирующийся в дружеских семьях, где родители поддерживают с детьми эмоциональный контакт.

Становясь взрослыми, такие дети легко налаживают отношения, потому что чувствуют себя достойными любви. Они уважают партнера и готовы к разумным компромиссам. Конечно, и у них есть проблемы, но они родом не с детства.

Тревожная (избегание)

Формируется у детей, родители которых не поддерживают ребенка эмоционально, не удовлетворяют его потребности, отталкивают. Причем вне зависимости от причин, которыми обусловлено это поведение.

Во взрослом возрасте такие люди склонны скрывать свои чувства, избегать близких отношений. Они держат партнера на расстоянии. Но на самом деле людям с тревожным типом очень нужна поддержка и отношения, иначе он чувствует себя одиноким.

Дезориентированная

Возникает у детей, которых физически наказывали, или в семье царила суровая атмосфера. Они не чувствовали себя в безопасности в семье.

Во взрослом возрасте их поведение противоречиво и часто меняется. К примеру, они могут длительное время стремиться к отношениям, но, начав их, вдруг прекратят без видимых причин.

Амбивалентно

Такой тип формируется, когда поведение родителей непоследовательно, непредсказуемо. Они то рядом, то нет. Одно и то же то запрещают, то без объяснений разрешают. Ребенок не понимает, как себя вести, как заслужить родительскую любовь.

Становясь взрослыми, такие люди имеют низкую самооценку. В отношениях очень зависимы от партнера, болезненно реагируют на любые изменения и постоянно требуют подтверждения любви.

Понять, свой тип привязанности можно, пройдя тест по ссылке.

Отметим, что автором концепции является английский психоаналитик и психиатр Джон Боулби, и эта информация не является чем-то вроде диагноза. Если у вас проблемы в отношениях, то с этим вам может помочь профессиональный психолог.