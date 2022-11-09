Таке виховання дитини може зіпсувати її доросле особисте життя
Безперечно, ідеальних батьків не буває. Всі ми виходячи з дитячого віку можемо відчувати певну образу: когось недолюбили, когось навпаки - залюбили. Стаючи батьками ми знову ж таки не застраховані від помилок у вихованні. Але є тип виховання, який неодмінно зіпсує майбутні дорослі стосунки.
Про це розповіла психолог Тетяна Гнатюк.
Мова йде про гіперопіку, коли мама чи тато так трусяться над дитиною, що повністю позбавляють її права що-небудь вирішувати, набувати досвіду, вчитися на своїх помилках.
Така дитина ніколи не виростає, просто перетворюючись в інфантильного дорослого. Який у стосунках шукатиме такого ж опікуна-домінанта, що буде приймати всі рішення за нього.
Чому гіперопіка - це настільки погано
"Однією з причин невдач в особистих стосунках є надмірна батьківська опіка (гіперопіка). Це, що я сьогодні напишу, болюча правда, та без неї аж ніяк. Ви маєте це знати!" - каже експерт.
Зазвичай в особистих стосунках в дорослому віці такі особистості будуть пасивними. Адже всі їхні стосунки або романтичні або платонічні, і зазвичай тривають недовго.
"От подумайте, хто хоче зв'язуватися з дорослим, якого контролюють батьки? От хто хоче бути нянькою? Тому такі дорослі шукають собі у партнери того, який буде домінувати. І вони проживуть з ним/нею все життя, постійно ображаючись та відчуваючи нерівність", - впевнена експертка.
Чи можна щосб вдіяти?
А ще такі дорослі діти завжди налаштовані на невдачі в усіх сферах життя. І зазвичай, коли вони починають розуміти, що з ними трапилося, тобто починають бачити реальність, стає вже пізно щось змінювати.
"Тому перегляньте ще раз ваші стосунки з батьками й подивіться на те, як ви виховуєте ваших дітей. І тоді буде всім щастя!" - дала пораду Тетяна Гнатюк.
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