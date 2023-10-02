Стало відомо, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні

Переможницею Нацвідбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2023 стала Анастасія Димид із піснею "Квітка". Вона отримала від журі 4 бали, а від глядачів - 5.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Суспільного .

Як пройшов нацвідбір

Фінал Нацвідбору пройшов 1 жовтня, його транслювали на каналі "Суспільне Культура". Українці голосували за учасників у застосунку Дія у два етапи відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу: за два дні до фіналу Національного відбору та під час трансляції.

Також учасників оцінювало журі, у склад якого увійшли Ігор Кондратюк, Jerry Heil та alyona alyona.

Переможця визначили за результатами онлайн-голосування телеглядачів та оцінювання журі. Анастасія Димид отримала від журі 4 бали, а від глядачів - 5.

Анастасія Димид представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні (фото: Суспільне)

Учасників конкурсу під час прямих включень підтримували друзі, родичі та вболівальники з Миколаєва, Луцька, Одеси, Нововолинська, Запоріжжя та навіть з Іспанії.

У фіналі також виступили DEMCHUK, alyona alyona, Jerry Heil і Злата Дзюнько - представниця України на Дитячому Євробаченні-2022 у Єревані.

А Світлана Тарабарова виконала пісню "Повертайся живим" разом із фіналістами Нацвідбору.

Нагадаємо, що 21-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення пройде 26 листопада у Ніцці. У ньому візьме участь 16 країн. Торік Україна посіла 9-те місце завдяки виступу Злати Дзюнько із піснею "Незламна".

Що відомо про переможницю

9-річна Анастасія Димид родом з села Гошів Івано-Франківської області. Зовсім юна співачка уже встигла взяти участь в декількох конкурсах. Вона стала півфіналісткою у "Чорноморських іграх" цього року.

Також Анастасія виступала на концерті "Національна легенда 2023", де заспівала разом із Світланою Тарабаровою "Повертайся живим".

Дівчинка мріє стати відомою на весь світ співачкою, прагне до самовдосконалення та музичних експериментів.

Анастасія Димид виконала пісню "Квітка" (фото: instagram.com/viktoriia.dymyd)