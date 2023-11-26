Дитяче Євробачення 2023: хто став переможцем і яке місце виборола українка

Як пройшов фінал

Молоде обдарування з Франції від глядачів та професійного журі отримало у сумі 228 балів. Таким чином дівчинка зайняла перше місце.

Переможниця Дитячого Євробачення 2023 (фото: instagram.com/junioreurovisionofficial)

На другому і третьому місці опинилися Сандра Валеро з Іспанії (201 бал) та гурт Yan Girls з Вірменії (180 балів) відповідно.

Зазначимо, що минулого року Франція також здобула перемогу на Дитячому Євробаченні 2022, яке відбулося в Єревані, Вірменія.

Яке місце посіла Україна

Дев’ятирічна Анастасія Димид з села Гошів Івано-Франківської області, за свій номер з піснею "Квітка" заробила 128 балів - 83 від глядачів та 45 від журі.

У результаті вона опинилася на п’ятому місці.