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Дитяче Євробачення 2023: хто став переможцем і яке місце виборола українка

Переможниця Дитячого Євробачення 2023 (фото: instagram.com/junioreurovisionofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 26 листопада, у Ніцці, Франція, відбулося Дитяче Євробачення 2023. Переможницею пісенного конкурсу другий рік поспіль стала представниця Франції, девʼятирічна Зої Клозюр (Zoé clauzure). Вона виконала пісню "Cœur".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.

Як пройшов фінал

Молоде обдарування з Франції від глядачів та професійного журі отримало у сумі 228 балів. Таким чином дівчинка зайняла перше місце.

Переможниця Дитячого Євробачення 2023 (фото: instagram.com/junioreurovisionofficial)

 

На другому і третьому місці опинилися Сандра Валеро з Іспанії (201 бал) та гурт Yan Girls з Вірменії (180 балів) відповідно.

Зазначимо, що минулого року Франція також здобула перемогу на Дитячому Євробаченні 2022, яке відбулося в Єревані, Вірменія.

Яке місце посіла Україна

Дев’ятирічна Анастасія Димид з села Гошів Івано-Франківської області, за свій номер з піснею "Квітка" заробила 128 балів - 83 від глядачів та 45 від журі.

У результаті вона опинилася на п’ятому місці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто став переможницею конкурсу Міс Всесвіт 2023.

Також ми писали, що відомий ведучий вступив до лав ЗСУ.

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