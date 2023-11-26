Дитяче Євробачення 2023: де дивитися та як голосувати за Україну

Де дивитися

Суспільне Мовлення транслюватиме фінал конкурсу на телеканалі та сайті Суспільне Культура, Facebook-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, а також на сайті Дитячого Євробачення в Україні.​ Початок трансляції о 17:00.

Анастасія Димид у Ніцці (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Подію коментуватиме Тімур Мірошниченко - незмінний ведучий та коментатор Євробачення в Україні.

Як проголосувати за Україну

Переможця Дитячого Євробачення 2023 визначать шляхом поєднання голосування глядачів (50%) і журі, представленого 16 країнами-учасниками (50%).

На відміну від "дорослого" конкурсу, на Дитячому Євробаченні допускається голосування за представника своєї країни.

Цей процес відбуватиметься онлайн у два етапи. Незалежно від вашого місця розташування - чи то в Україні, чи то за кордоном, у будь-якій точці світу - ви можете проголосувати за представницю України, Анастасію Димид, через сайт JESC.TV.

Голосування буде тимчасово призупинено перед початком шоу 26 листопада.

Після виступів усіх 16 країн-учасників голосування буде відновлено приблизно на 15 хвилин.

Відповідно до правил конкурсу, склад Національного журі України включає п'ять представників.

Трьох дорослих членів журі цього року відбирали у мобільному застосунку Дія, тоді як двох представників від дітей обрало Суспільне.

Кубок майбутнього переможця Дитячого Євробачення 2023 (фото: instagram.com/junioreurovisionofficial)

Склад Національного журі буде оголошено у день фіналу Дитячого Євробачення в Ніцці, 26 листопада.

До слова, цьогоріч конкурс проходить під гаслом "Герої".

Ведучими шоу стануть французький актор театру і кіно, телеведучий Олів'є Мінь, а також королева краси Міс Франція 2011, телеведуча Лорі Тільман.