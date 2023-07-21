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Дитяча команда "Динамо" відмовилася грати проти "Црвени Звезди"

Дитяча команда "Динамо" відмовилася грати проти "Црвени Звезди" (фото: fcdynamo.com)
Автор: Ілона Свиридова

Одна з дитячих команд академії ФК "Динамо" (Київ) (2009 рік народження) бере участь у міжнародному турнірі у Болгарії. Після жеребкування стало відомо, що динамівці потрапили до однієї групи з однолітками із системи сербської "Црвени Звезди".

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Втім, враховуючи всі обставини (участь першої команди "Црвени Звезди" на турнірі в Росії, наявність на формі логотипа спонсора тероризму "Газпром") команда відмовилася виходити на поле проти сербських суперників.

Поєдинки проти решти команд у групі відбудуться згідно з розкладом турніру.

Раніше ми розповідали, що в боях за Україну загинув чемпіон з фехтування Денис Борейко.

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Динамо