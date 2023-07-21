RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Детская команда "Динамо" отказалась играть против "Црвены Звезды"

Детская команда "Динамо" отказалась играть против "Црвены Звезды" (фото: fcdynamo.com)
Автор: Илона Свиридова

Одна из детских команд академии ФК "Динамо" (Киев) (2009 год рождения) принимает участие в международном турнире в Болгарии. После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской "Црвены Звезды".

Об этом идет речь на сайте "Динамо".

Впрочем, учитывая все обстоятельства (участие первой команды "Црвены Звезды" на турнире в России, наличие на форме логотипа спонсора терроризма "Газпром") команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.

Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.

Ранее мы рассказывали, что в боях за Украину погиб чемпион по фехтованию Денис Борейко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо