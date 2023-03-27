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У дитини проблеми із навчанням? Ці 4 кроки допоможуть батькам її мотивувати

Як мотивувати дитину до навчання (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Навчальний процес вимагає багато зусиль як зі сторони дитини, так і від її батьків. Особливо це стосується учнів молодших класів, адже вони ще не повністю розуміють важливість навчання та часто не мають потрібної мотивації.

Про те, що робити батькам, якщо у дитини проблеми із мотивацією, радять експерти приватної школи на сторінці Robocode_ua в Instagram.

Залишайтеся позитивними

Нагадайте собі, що ви та ваша дитина в одній команді. Це допоможе вам бути впливовим, що є найважливішим інструментом батьківства.

Реагувати на своїх дітей через призму емоцій - неефективно та навпаки погіршить ситуацію.

Пам'ятайте, ваша дитина, коли демонструє апатію до навчання, не поводиться так навмисно. Ваша робота - допомогти їй навчитися бути відповідальною.

Пам'ятайте, що лише у гарному настрої можна зробити щось цікаве.

Створіть розклад

Ви разом можете вирішити, яку кількість годин дитина повинна присвятити навчанню, а яку - відпочинку.

Деякі діти слухають музику під час навчання і це нормально. Її вмикають зазвичай через телефон, це означає, що YouTube та месенджери будуть відволікати від важливих справ. Можна ввімкнути музику, але відкласти телефон подалі і вимкнути сповіщення про повідомлення на час виконання завдань.

Покажіть на власному прикладі, як ефективно працює розклад.

Хваліть процес, а не результат

Перші спроби бувають невдалими. Кожна дитина у своєму темпі опановує нові навички.

Якщо ви цінуватимете лише вдалі спроби, з'явиться страх негативної оцінки, побоювання не виправдати очікування. Це підсилюватиме мотивацію уникнення.

Найкращий вихід - підтримка і похвала за зусилля, зосередженість, працю. Наполегливість створює результат.

Виявляйте допитливість і заохочуйте дослідження

Дошкільнята за своєю природою мотивовані грою, а учні початкової школи - цікавими дослідженнями та бажаннями набути майстерності.

Дорослі можуть посилювати ці мотиви за допомогою позитивного зворотного зв'язку. Зазвичай діти несвідомо копіюють їхню допитливість.

У віці 6-10 років важливо йти за інтересами дитини, заохочувати будь-які спроби пізнання довколишнього світу.

Слідкуйте за інфопростором інтересів дитини, це допоможе вам бути на одній хвилі з нею.

Раніше ми розповідали про те, як захистити дитину від загроз в інтернеті.

Читайте також про те, чому дитині не можна говорити фразу "будь чемна".

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