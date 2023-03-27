У ребенка проблемы с обучением? Эти 4 шага помогут родителям его мотивировать

Учебный процесс требует много усилий как со стороны ребенка, так и от его родителей. Особенно это касается учеников младших классов, ведь они еще не полностью понимают важность обучения и часто не имеют нужной мотивации.
О том, что делать родителям, если у ребенка проблемы с мотивацией, советуют эксперты частной школы на странице Robocode_ru в Instagram.
Напомните, что вы и ваш ребенок в одной команде. Это поможет вам быть влиятельным, а это - важнейший инструмент отцовства.
Реагировать на своих детей через призму эмоций - неэффективно и наоборот усугубит ситуацию.
Помните, ваш ребенок, когда демонстрирует апатию к обучению, не ведет себя так намеренно. Ваша работа - помочь ему научиться быть ответственным.
Помните, что только в хорошем настроении можно сделать что-нибудь интересное.
Вы вместе можете решить, какое количество часов ребенок должен посвятить обучению, а какое - отдыху.
Некоторые дети слушают музыку во время учебы, и это нормально. Ее включают обычно на телефоне и это означает, что YouTube и мессенджеры будут отвлекать от важных дел. Можно включить музыку, но отложить телефон подальше и выключить уведомления о сообщениях во время выполнения заданий.
Покажите на своем примере, как эффективно работает расписание.
Первые попытки бывают неудачными. Каждый ребенок в своем темпе овладевает новыми навыками.
Если вы будете ценить только удачные попытки, появится страх негативной оценки, опасения не оправдать ожидания. Это будет усиливать мотивацию избегания.
Лучший выход - поддержка и похвала за усилия, сосредоточенность, труд. Настойчивость создает результат.
Дети дошкольного возраста по своей природе мотивированы игрой, а ученики начальной школы - интересными исследованиями и желаниями приобрести мастерство.
Взрослые могут усиливать эти мотивы посредством положительной обратной связи. Обычно дети бессознательно копируют их любознательность.
В возрасте 6-10 лет важно следовать интересам ребенка, поощрять любые попытки познания окружающего мира.
Следите за инфопространством интересов ребенка, это поможет вам быть на одной волне с ним.
Раньше мы рассказывали о том, как защитить ребенка от угроз в интернете.
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