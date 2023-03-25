Фраза "будь чемна" на дитину не діє. Ось що насправді потрібно говорити малечі

Усі батьки мріють про те, аби їхні діти були слухняними й не завдавали клопоту. І така звична фраза "будь чемний/чемна" є у щоденному вжитку дорослих. Втім психологи не радять її говорити дітям дошкільного віку.

Чому цього не варто робити, пояснює дитячий психолог Юліана Маслак на своїй сторінці в Instagram .

Що не так із фразою "будь чемний/чемна"

"Кожен із нас вкладає у певні поняття власне розуміння, пов‘язане з досвідом свого життя. Більшість частенько чула певні фрази у дитинстві. Зокрема, "будь чемним" - це виглядає досить зрозуміло і навіть інколи повчально. Та чи хтось окреслював це поняття дітям 2-4 років, як це бути чемним?", - говорить експерт.

У цьому віці дитина не розуміє абстрактних вказівок. Їй потрібна конкретика - "не кричи", "пам'ятай правила поведінки у людних місцях", "нікуди не йди", "почекай і нічого не роби".

"Дитина не може контролювати і справлятися зі всіма імпульсами і бажаннями, коли не зайнята. Часом, коли дітям нудно, їм зриває дах", - наголошує психолог.

"Нейробіологічно це теж, пояснюється. Лобна кора у дітей незріла. А вона відповідає за всі виконавчі функції передбачення наслідків, аналізу інформації та мотивації. Діти живуть "тут і зараз" і керуються бажаннями, імпульсами, емоціями, навченими патернами поведінки, за які відповідає підкірка", - каже Маслак.

Тому очікування, щоб дитина була чемною - нереальне.

Подібною до цієї фрази також є побажання на день народження малолітній дитині "слухай маму і тата". А хіба батьки завжди кажуть і роблять те, чого потребує чи хоче дитина?

"Для мене ця фраза звучить не так мило. А швидше "будь покірним, зручним, не слухай своїх бажань, те, що ти хочеш - неважливе. Головне, слухати батьків", - пояснює Маслак.

Що вживати замість цієї фрази

"Використовуйте більш конкретні й чіткі послання - "ми бавимось тихенько 5 хвилин", "ти можеш побігати тут і тоді ми йдемо" і тому подібне", - радить психолог.

Якщо це відбувається у середовищі, де багато дітей, то дорослі несуть відповідальність за дозвілля дітей і його організацію. Допитливість - це те, що допомагає досліджувати світ, і це дуже природний процес. Завдання батьків, скеровувати і турбуватися про безпеку дітей.