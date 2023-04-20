Дитина відмовляється від м'яса? Лікарка назвала несподівані причини
Дуже часто маленькі діти відмовляються їсти певні продукти, зокрема м'ясо. Батьки вважають це справжньою проблемою.
Причини відмови дитини від продукту тваринного походження назвала педіатр із Харкова Дар'я Власенко у Instagram.
Чому дитина відмовляється від м'яса
По-перше, його може бути дуже важко жувати - м'яке та нарізане м'ясо підходить краще.
По-друге, консистенція може турбувати дітей, особливо якщо це новий вид м'яса.
Щоб виправити це, батьки можуть заохотити дітей спробувати продукт і вгадати, як їжа відчуватиметься в роті.
Малюки та діти дошкільного віку, як правило, віддають перевагу крохмалистій вуглеводній їжі. Наприклад, якщо батьки подають макарони з гарніром з м'ясом та овочами, малюк часто обирає лише пасту. А ключовим джерелом енергії мозку є глюкоза.
Наприклад, мозок 5-річної дитини використовує глюкози вдвічі більше, ніж мозок дорослої. Цей пік утилізації глюкози для мозку посідає на вік 4 роки.
Це не означає, що малюків і дошкільнят слід годувати лише вуглеводами, але це може допомогти батькам зрозуміти, чому діти віддають перевагу такій їжі.
Змішування білків та вуглеводів може допомогти, як у фрикадельках чи бутербродах з нарізаним м'ясом. Продовжуйте пропонувати їжу без тиску чи примусу, інакше в дітей віком може виникнути огида до конкретного виду їжі. Терпіння та послідовність є ключовими.
Яке найкраще м'ясо для дітей
Якщо ви шукаєте більш м'яке м'ясо, подумайте про яловичий фарш, курячий фарш, ковбаски і подрібнені курячі стегенця, які часто набагато вологіше, ніж інше м'ясо, і їх легше жувати.
⠀
Але пам'ятайте, що всі діти мають унікальні переваги за смаком і текстурою, і деякі можуть просто не любити м'ясо.
Читайте також, яка звичайна їжа небезпечна для дітей.
Також ми писали, у яких випадках слід давати дітям додаткові вітаміни.