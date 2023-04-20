Дитина відмовляється від м'яса? Лікарка назвала несподівані причини

Дуже часто маленькі діти відмовляються їсти певні продукти, зокрема м'ясо. Батьки вважають це справжньою проблемою.

Чому дитина відмовляється від м'яса

По-перше, його може бути дуже важко жувати - м'яке та нарізане м'ясо підходить краще.

По-друге, консистенція може турбувати дітей, особливо якщо це новий вид м'яса.

Щоб виправити це, батьки можуть заохотити дітей спробувати продукт і вгадати, як їжа відчуватиметься в роті.

Малюки та діти дошкільного віку, як правило, віддають перевагу крохмалистій вуглеводній їжі. Наприклад, якщо батьки подають макарони з гарніром з м'ясом та овочами, малюк часто обирає лише пасту. А ключовим джерелом енергії мозку є глюкоза.

Наприклад, мозок 5-річної дитини використовує глюкози вдвічі більше, ніж мозок дорослої. Цей пік утилізації глюкози для мозку посідає на вік 4 роки.

Це не означає, що малюків і дошкільнят слід годувати лише вуглеводами, але це може допомогти батькам зрозуміти, чому діти віддають перевагу такій їжі.

Змішування білків та вуглеводів може допомогти, як у фрикадельках чи бутербродах з нарізаним м'ясом. Продовжуйте пропонувати їжу без тиску чи примусу, інакше в дітей віком може виникнути огида до конкретного виду їжі. Терпіння та послідовність є ключовими.

Яке найкраще м'ясо для дітей

Якщо ви шукаєте більш м'яке м'ясо, подумайте про яловичий фарш, курячий фарш, ковбаски і подрібнені курячі стегенця, які часто набагато вологіше, ніж інше м'ясо, і їх легше жувати.

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Але пам'ятайте, що всі діти мають унікальні переваги за смаком і текстурою, і деякі можуть просто не любити м'ясо.