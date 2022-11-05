"Дитина не приватна власність": Джеджула заявив, що колишня дружина забороняє спілкуватися з донькою

За його словами, вже минув тиждень з того моменту, як шоумена та його екс-дружину було запрошено на комісію з прав дитини. Однак, там Юлія не з'явилась.

Зокрема, на комісії мало розглядалося питання права дитини на отримання всебічного виховання й опіки від батька.

"Я записав тиждень тому відео з цього приводу. У коментах було багато питань від, я так розумію від підписників моєї колишньої, в яких вони стверджували, що вона звинуватила мене в тому, що ніякої комісії 27 жовтня не було, що комісія проходила 24 жовтня", - розповів він.

Андрій Джеджула з колишньою дружиною (instagram.com/djedjula)

Шоумен зазначив, що 24 жовтня зустріч дійсно була, проте вона була індивідуальною, а 27 жовтня повинна була відбутися загальна комісія, де Юля повинна була з'явитися.

Тому Джеджула звернувся до опікунської ради.

"У традиційній їй манері звинуватила мене в тому, що взагалі в цей день не було жодної комісії, що мені потрібно щось робити з пам'яттю, що мені потрібно викликати лікарів", - додав телеведучий.

Андрій Джеджула з маленькою донькою Аделіною (instagram.com/djedjula)

Шоумен зазначив, що він буде продовжувати боротьбу за право бачитися з дочкою.

"І все ж повторюся, дитина не приватна власність одного з батьків", - пояснив він.