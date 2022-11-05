"Ребенок не частная собственность": Джеджула заявил, что бывшая жена запрещает общаться с дочерью

Известный украинский телеведущий Андрей Джеджула пожаловался на бывшую жену Юлию Леус. Он обвинил ее во лжи и заявил, что она не дает ему общаться с ребенком.
Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.
По его словам, уже прошла неделя с того момента, как шоумен и его экс-жена были приглашены на комиссию по правам ребенка. Однако там Юлия не появилась.
В частности, на комиссии мало рассматривался вопрос права ребенка на получение всестороннего воспитания и опеки от отца.
"Я записал неделю назад видео по этому поводу. В комментах было много вопросов, я так понимаю от подписчиков моей бывшей, в которых они утверждали, что она обвинила меня в том, что никакой комиссии 27 октября не было, что комиссия проходила 24 октября ", - рассказал он.
Шоумен отметил, что 24 октября встреча действительно была, однако она была индивидуальна, а 27 октября должна была состояться общая комиссия, где Юля должна была явиться.
Поэтому Джеджула обратился в попечительский совет.
"В традиционной ей манере обвинила меня в том, что вообще в этот день не было ни одной комиссии, что мне нужно что-то делать с памятью, что мне нужно вызвать врачей", - добавил телеведущий.
Шоумен отметил, что он будет продолжать борьбу за право видеться с дочерью.
"И все же повторюсь, ребенок не частная собственность одного из родителей", - объяснил он.
Раньше Джеджула честно признавался, избивал ли беременную жену.
Также шоумен рассказывал о сложностях с женой после рождения дочери.