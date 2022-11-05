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"Ребенок не частная собственность": Джеджула заявил, что бывшая жена запрещает общаться с дочерью

Андрей Джеджула (instagram.com.djedjula)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский телеведущий Андрей Джеджула пожаловался на бывшую жену Юлию Леус. Он обвинил ее во лжи и заявил, что она не дает ему общаться с ребенком.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, уже прошла неделя с того момента, как шоумен и его экс-жена были приглашены на комиссию по правам ребенка. Однако там Юлия не появилась.

В частности, на комиссии мало рассматривался вопрос права ребенка на получение всестороннего воспитания и опеки от отца.

"Я записал неделю назад видео по этому поводу. В комментах было много вопросов, я так понимаю от подписчиков моей бывшей, в которых они утверждали, что она обвинила меня в том, что никакой комиссии 27 октября не было, что комиссия проходила 24 октября ", - рассказал он.

Андрей Джеджула с бывшей женой (instagram.com/djedjula)

Шоумен отметил, что 24 октября встреча действительно была, однако она была индивидуальна, а 27 октября должна была состояться общая комиссия, где Юля должна была явиться.

Поэтому Джеджула обратился в попечительский совет.

"В традиционной ей манере обвинила меня в том, что вообще в этот день не было ни одной комиссии, что мне нужно что-то делать с памятью, что мне нужно вызвать врачей", - добавил телеведущий.

Андрей Джеджула с маленькой дочерью Аделиной (instagram.com/djedjula)

Шоумен отметил, что он будет продолжать борьбу за право видеться с дочерью.

"И все же повторюсь, ребенок не частная собственность одного из родителей", - объяснил он.

Раньше Джеджула честно признавался, избивал ли беременную жену.

Также шоумен рассказывал о сложностях с женой после рождения дочери.

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шоуменАндрей Джеджула