UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дитина говорила під час втручання: в Україні вперше провели операцію на мозку з пробудженням

Лікарі вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі вперше в історії української медицини дитині провели операцію на мозку з пробудженням. Під час оперативного втручання дитина була при свідомості.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що з дитиною

За словами медиків, 15-річний Максим Волович з Тернополя з восьмирічного віку страждає від сильних епілептичних нападів. Судоми викликає пухлина в мозку.

Спровокувати черговий напад могло будь-що: фізична активність чи прояв емоцій. Хлопчик, який до судом займався танцями і мріяв стати чемпіоном, навіть бігати більше не міг.

"Сміх чи сльози - теж могли спровокувати напад. Дитинство Максима минуло з суворими обмеженнями, під постійним наглядом мами, яка цілодобово пильнувала сина і боялась за його життя. Останніми роками юнаку стало важко говорити та запам’ятовувати", - йдеться у повідомленні.

З кожним роком пухлина тільки збільшувалась і напади посилювались. Утворення почало тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи. Виник високий ризик паралічу правої половини тіла.

У Львові лікарі вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням (facebook.com/1tmolviv)

Рішення лікарів

Після ретельного обстеження лікарі дійшли висновку, що єдиний шанс для Максима - це операція на мозку з пробудженням - "Awake Surgery".

"Далі тягнути нема куди. Наріс набряк навколо. Є вже ознаки того, що ця пухлина добряче тисне на мозок. Це ризик смерті. Тому однозначно потрібно це лікувати. Обов’язково потрібно видаляти", - сказав завідувач нейрохірургічного відділення Михайло Ловга.

У Львові лікарі вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням (facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла складна операція

Під час видалення самої пухлини лікарям вдалося розбудити Максима. Це потрібно аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають.

Медики розважали Максима розмовами про його улюблених супергероїв коміксів та вигадані всесвіти і не давали хлопцеві заснути. Поки він говорив активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення, фіксували нейрофізіологи.

Загалом операція тривала сім годин. Після неї Максим заговорив ще краще, ніж до втручання. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину, а гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним.

Тому подальшого лікування пацієнт не потребує, епілептичних нападів більше немає.

У Львові лікарі вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що вперше в Україні лікарі прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci.

Також ми писали, що українські лікарі врятували 33-річного хлопця з раком крові, провівши справжню спецоперацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівлікаріоперация