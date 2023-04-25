Ребенок говорил во время вмешательства: в Украине впервые провели операцию на мозге с пробуждением

Во Львове врачи впервые в истории украинской медицины ребенку провели операцию на мозге с пробуждением. Во время оперативного вмешательства ребенок был в сознании.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

Что с ребенком

По словам медиков, 15-летний Максим Волович из Тернополя с восьмилетнего возраста страдает от сильных эпилептических приступов. Судороги вызывает опухоль в мозге.

Спровоцировать очередной приступ могло что угодно: физическая активность или проявление эмоций. Мальчик, который до судорог занимался танцами и мечтал стать чемпионом, даже бегать больше не мог.

"Смех или слезы - тоже могли спровоцировать нападение. Детство Максима прошло со строгими ограничениями, под постоянным наблюдением мамы, которая круглосуточно следила за сыном и боялась за его жизнь. В последние годы юноше стало тяжело говорить и запоминать", - говорится в сообщении.

С каждым годом опухоль только увеличивалась и приступы усиливались. Образование начало давить на участки мозга, отвечающие за язык и движения. Возник высокий риск паралича правой половины тела.

Во Львове врачи впервые в Украине провели операцию на мозге с пробуждением (facebook.com/1tmolviv)

Решения врачей

После тщательного обследования врачи пришли к выводу, что единственный шанс для Максима - это операция на мозге с пробуждением - "Awake Surgery".

"Дальше тянуть некуда. Нарос отек вокруг. Есть уже признаки того, что эта опухоль сильно давит на мозг. Это риск смерти. Поэтому однозначно нужно это лечить. Обязательно нужно удалять", - сказал заведующий нейрохирургическим отделением Михаил Ловга.

Во Львове врачи впервые в Украине провели операцию на мозге с пробуждением (facebook.com/1tmolviv)

Как прошла сложная операция

При удалении самой опухоли врачам удалось разбудить Максима. Это нужно, чтобы контролировать его язык и движения и не повредить ответственные за них участки мозга.

Медики развлекали Максима разговорами о его любимых супергероях комиксов и вымышленных вселенных и не давали парню уснуть. Пока он говорил активность в участках, отвечающих за движения конечностями и речи, фиксировали нейрофизиологи.

В общем операция длилась семь часов. После нее Максим заговорил еще лучше, чем до вмешательства. Врачам удалось полностью удалить опухоль, а гистологическое исследование показало, что образование было доброкачественным.

Поэтому в дальнейшем лечении пациент не нуждается, эпилептических приступов больше нет.

Во Львове врачи впервые в Украине провели операцию на мозге с пробуждением (facebook.com/1tmolviv)