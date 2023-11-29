Дитина отримала отруєння свинцем після вживання яблучного пюре з корицею

Сара та Ріккі Каллахан дізналися про наявність свинцю в крові малюка Руді під час звичайного аналізу крові. Під час повторного аналізу виявилося, що допустима норма свинцю перевищена у шість разів. Батьки хлопчика занепокоїлися та почали шукати джерело.

Вони перевірили меблі, килим, іграшки, воду, посуд, ліжечко дитини - і нічого підозрілого не знайшли. А потім Сарі хтось із колег надіслав статтю про відкликання Управлінням з контролю за продуктами та ліками тих же пакетиків фруктового пюре, які їв Руді протягом кількох місяців.

Виявилося, що Руді був не єдиним, хто отримав отруєння через дитяче яблучне пюре з корицею. До Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів надійшло понад 50 повідомлень про дітей віком до 4 років, які потенційно зазнали впливу свинцю в забруднених пакетах фруктового пюре з яблуком та корицею.

Руді отримав отруєння свинцем із дитячого пюре (фото: washingtonpost.com)

Виготовлено це пюре в Еквадорі та продається під брендами WanaBana, Weis, Schnucks.

Рівні свинцю в Руді досягли піку під час другого скринінгу, але потім почали знижуватися, коли малюка перевели на дієту з цілісних продуктів. Тепер він найбільше любить шпинат із сиром та часником.

Дитяче пюре стало джерелом свинцю (фото: washingtonpost.com)