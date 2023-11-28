ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Отруєння важкими металами: які симптоми і наслідки для здоров'я

Вівторок 28 листопада 2023 16:01
UA EN RU
Отруєння важкими металами: які симптоми і наслідки для здоров'я Що треба знати про отруєння важкими металами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

В ГУР офіційно підтвердили, що дружину голови української військової розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Зараз вона проходить уже завершальний курс лікування. Поки у ГУР не розголошують, якою саме речовиною отруїли жінку.

Отруєння важкими металами може відбутись і у побуті. Про те, як людям розпізнати ознаки такого отруєння, та які це може мати наслідки для здоров'я, пише РБК-Україна (проект Styler).

При підготовці публікації використали матеріали: Центру громадського здоров'я, Аpteka 911, Аquanova.

Що треба знати про отруєння важкими металами

Важкі метали у незначних концентраціях зустрічаються доволі часто. Вони є у ґрунті, воді та побутових предметах. Але оскільки у більшості випадків їхні дози мізерні, то вони не завдають шкоди здоров'ю.

Отруїтися людина може, надихавшись димом, що містить важкі метали, або вживши їх усередину - з їжею або напоєм. Зазвичай, у побутових умовах отруєння важкими металами трапляються доволі рідко.

Найчастіше у побуті зустрічаються ці метали:

  • залізо (Fe)
  • кадмій (Cd)
  • мідь (Cu)
  • миш'як (As)
  • ртуть (Hg)
  • свинець (Pb)
  • цинк (Zn)

Варто зазначити, що не всі вони є шкідливими. Зокрема, для нормального функціонування людського організму йому потрібна певна кількість заліза, міді, цинку.

За яких умов можна отруїтись важкими металами

Найчастіше це трапляється у наступних ситуаціях:

  • на виробництві, яке використовує важкі метали
  • при вдиханні пилу старої свинцевої фарби, коли від неї чистять поверхню
  • при споживанні молюсків або риби, які виловлені з води, яка має високий вміст ртуті
  • лікуванні травами та споживання грибів, які виросли на ґрунтах, які містять важкі метали
  • використання посуду, який зроблений із важких металів
  • споживання води та напої, які містять важкі метали
  • використання дитячих іграшок із неякісних матеріалів
  • при пошкодженні ртутного термометра

Отруєння важкими металами: які симптоми і наслідки для здоров'яУ побуті найчастіше відбувається отруєння свинцем (фото: ВООЗ)

Які симптоми отруєння важкими металами

Симптоми можуть відрізнятися, все залежить від того, яким металом відбулося отруєння.

Симптоми при гострій формі отруєння:

  • біль у животі, нудота та блювання, діарея
  • млявість, дезорієнтація, знепритомнення
  • горизонтальні лінії на нігтях
  • рідина в легенях
  • зневоднення
  • ураження печінки та нирок
  • проблеми з мозковою діяльністю чи втрата пам'яті
  • подразнення легень
  • слабкі чи деформовані кістки
  • шум у вухах

При наявності таких симптомів треба обов'язково викликати швидку допомогу.

У разі постійної дії невеликих доз важких металів може відбувати хронічне отруєння. Його ознаками є:

  • біль у суглобах і м'язах
  • головний біль
  • закрепи
  • слабкість і втома

Які наслідки для здоров'я

Наслідки отруєння важкими металами можуть бути дуже різними. Це залежить від того, якою саме речовиною отруїлась людина, а також від дози цього токсину.

Тривалий вплив цих небезпечних речовин на організм людини може привести до розвитку раку, пошкодження органів, нервової системи, а в крайніх випадках, до смерті.

Вплив ртуті і свинцю може спровокувати розвиток аутоімунних захворювань, при яких імунна система людини атакує власні клітини. Це може привести до захворювання суглобів і хвороб, таких як ревматоїдний артрит, ниркова недостатність, захворювання кровоносної та нервової системи.

Як убезпечити себе від отруєння важкими металами

Експерти радять дотримуватись наступних рекомендацій, аби уникнути отруєння важкими металами:

  • купуйте тільки сертифіковані товари, які визнані безпечними
  • остерігайтеся дешевих іграшок, особливо сумнівного походження
  • дотримуйтесь правил безпеки на виробництві із важкими металами (носіть маску, регулярно змінюйте робочу форму, періодично проходьте медогляд)
  • купуйте продукти тільки у надійних виробників, особливо це стосується листових овочів, грибів, чаю
  • не збирайте фрукти, овочі, лікувальні трави та гриби біля автомагістралей, автозаправок, на територіях підприємств
  • ловіть рибу тільки у дозволених місцях

Раніше ми писали про те, які токсичні речовини є у побутових речах.

Читайте також про те, що відомо про отруєння Маріанни Буданової.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровя КИрило Буданов