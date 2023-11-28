Отруєння важкими металами: які симптоми і наслідки для здоров'я
В ГУР офіційно підтвердили, що дружину голови української військової розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Зараз вона проходить уже завершальний курс лікування. Поки у ГУР не розголошують, якою саме речовиною отруїли жінку.
Отруєння важкими металами може відбутись і у побуті. Про те, як людям розпізнати ознаки такого отруєння, та які це може мати наслідки для здоров'я, пише РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали: Центру громадського здоров'я, Аpteka 911, Аquanova.
Що треба знати про отруєння важкими металами
Важкі метали у незначних концентраціях зустрічаються доволі часто. Вони є у ґрунті, воді та побутових предметах. Але оскільки у більшості випадків їхні дози мізерні, то вони не завдають шкоди здоров'ю.
Отруїтися людина може, надихавшись димом, що містить важкі метали, або вживши їх усередину - з їжею або напоєм. Зазвичай, у побутових умовах отруєння важкими металами трапляються доволі рідко.
Найчастіше у побуті зустрічаються ці метали:
- залізо (Fe)
- кадмій (Cd)
- мідь (Cu)
- миш'як (As)
- ртуть (Hg)
- свинець (Pb)
- цинк (Zn)
Варто зазначити, що не всі вони є шкідливими. Зокрема, для нормального функціонування людського організму йому потрібна певна кількість заліза, міді, цинку.
За яких умов можна отруїтись важкими металами
Найчастіше це трапляється у наступних ситуаціях:
- на виробництві, яке використовує важкі метали
- при вдиханні пилу старої свинцевої фарби, коли від неї чистять поверхню
- при споживанні молюсків або риби, які виловлені з води, яка має високий вміст ртуті
- лікуванні травами та споживання грибів, які виросли на ґрунтах, які містять важкі метали
- використання посуду, який зроблений із важких металів
- споживання води та напої, які містять важкі метали
- використання дитячих іграшок із неякісних матеріалів
- при пошкодженні ртутного термометра
У побуті найчастіше відбувається отруєння свинцем (фото: ВООЗ)
Які симптоми отруєння важкими металами
Симптоми можуть відрізнятися, все залежить від того, яким металом відбулося отруєння.
Симптоми при гострій формі отруєння:
- біль у животі, нудота та блювання, діарея
- млявість, дезорієнтація, знепритомнення
- горизонтальні лінії на нігтях
- рідина в легенях
- зневоднення
- ураження печінки та нирок
- проблеми з мозковою діяльністю чи втрата пам'яті
- подразнення легень
- слабкі чи деформовані кістки
- шум у вухах
При наявності таких симптомів треба обов'язково викликати швидку допомогу.
У разі постійної дії невеликих доз важких металів може відбувати хронічне отруєння. Його ознаками є:
- біль у суглобах і м'язах
- головний біль
- закрепи
- слабкість і втома
Які наслідки для здоров'я
Наслідки отруєння важкими металами можуть бути дуже різними. Це залежить від того, якою саме речовиною отруїлась людина, а також від дози цього токсину.
Тривалий вплив цих небезпечних речовин на організм людини може привести до розвитку раку, пошкодження органів, нервової системи, а в крайніх випадках, до смерті.
Вплив ртуті і свинцю може спровокувати розвиток аутоімунних захворювань, при яких імунна система людини атакує власні клітини. Це може привести до захворювання суглобів і хвороб, таких як ревматоїдний артрит, ниркова недостатність, захворювання кровоносної та нервової системи.
Як убезпечити себе від отруєння важкими металами
Експерти радять дотримуватись наступних рекомендацій, аби уникнути отруєння важкими металами:
- купуйте тільки сертифіковані товари, які визнані безпечними
- остерігайтеся дешевих іграшок, особливо сумнівного походження
- дотримуйтесь правил безпеки на виробництві із важкими металами (носіть маску, регулярно змінюйте робочу форму, періодично проходьте медогляд)
- купуйте продукти тільки у надійних виробників, особливо це стосується листових овочів, грибів, чаю
- не збирайте фрукти, овочі, лікувальні трави та гриби біля автомагістралей, автозаправок, на територіях підприємств
- ловіть рибу тільки у дозволених місцях
Раніше ми писали про те, які токсичні речовини є у побутових речах.
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