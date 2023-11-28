Отруєння важкими металами: які симптоми і наслідки для здоров'я

В ГУР офіційно підтвердили, що дружину голови української військової розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами . Зараз вона проходить уже завершальний курс лікування. Поки у ГУР не розголошують, якою саме речовиною отруїли жінку.

Отруєння важкими металами може відбутись і у побуті. Про те, як людям розпізнати ознаки такого отруєння, та які це може мати наслідки для здоров'я, пише РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про отруєння важкими металами

Важкі метали у незначних концентраціях зустрічаються доволі часто. Вони є у ґрунті, воді та побутових предметах. Але оскільки у більшості випадків їхні дози мізерні, то вони не завдають шкоди здоров'ю.

Отруїтися людина може, надихавшись димом, що містить важкі метали, або вживши їх усередину - з їжею або напоєм. Зазвичай, у побутових умовах отруєння важкими металами трапляються доволі рідко.

Найчастіше у побуті зустрічаються ці метали:

залізо (Fe)

кадмій (Cd)

мідь (Cu)

миш'як (As)

ртуть (Hg)

свинець (Pb)

цинк (Zn)

Варто зазначити, що не всі вони є шкідливими. Зокрема, для нормального функціонування людського організму йому потрібна певна кількість заліза, міді, цинку.

За яких умов можна отруїтись важкими металами

Найчастіше це трапляється у наступних ситуаціях:

на виробництві, яке використовує важкі метали

при вдиханні пилу старої свинцевої фарби, коли від неї чистять поверхню

при споживанні молюсків або риби, які виловлені з води, яка має високий вміст ртуті

лікуванні травами та споживання грибів, які виросли на ґрунтах, які містять важкі метали

використання посуду, який зроблений із важких металів

споживання води та напої, які містять важкі метали

використання дитячих іграшок із неякісних матеріалів

при пошкодженні ртутного термометра

У побуті найчастіше відбувається отруєння свинцем (фото: ВООЗ)

Які симптоми отруєння важкими металами

Симптоми можуть відрізнятися, все залежить від того, яким металом відбулося отруєння.

Симптоми при гострій формі отруєння:

біль у животі, нудота та блювання, діарея

млявість, дезорієнтація, знепритомнення

горизонтальні лінії на нігтях

рідина в легенях

зневоднення

ураження печінки та нирок

проблеми з мозковою діяльністю чи втрата пам'яті

подразнення легень

слабкі чи деформовані кістки

шум у вухах

При наявності таких симптомів треба обов'язково викликати швидку допомогу.

У разі постійної дії невеликих доз важких металів може відбувати хронічне отруєння. Його ознаками є:

біль у суглобах і м'язах

головний біль

закрепи

слабкість і втома

Які наслідки для здоров'я

Наслідки отруєння важкими металами можуть бути дуже різними. Це залежить від того, якою саме речовиною отруїлась людина, а також від дози цього токсину.

Тривалий вплив цих небезпечних речовин на організм людини може привести до розвитку раку, пошкодження органів, нервової системи, а в крайніх випадках, до смерті.

Вплив ртуті і свинцю може спровокувати розвиток аутоімунних захворювань, при яких імунна система людини атакує власні клітини. Це може привести до захворювання суглобів і хвороб, таких як ревматоїдний артрит, ниркова недостатність, захворювання кровоносної та нервової системи.

Як убезпечити себе від отруєння важкими металами

Експерти радять дотримуватись наступних рекомендацій, аби уникнути отруєння важкими металами: