Дитина б'є батьків: як реагувати можна, а як - категорично ні

Чому дитина б'є батьків

Перші ознаки агресії у дитини починають з'являтися у віці від одного до трьох років. Психологи стверджують, що це нормально, адже саме у цьому віці діти починають перевіряти свої та чужі межі. Вони таким чином дізнаються, що їм робити можна, а що ні.

Основною причиною дитячої агресії в такому віці є реакція малюка на заборони. Дитина ображається, що не отримує бажаного і може в цей момент вдарити тата або маму. Але малюк ще не знає, як проживати злість та негативні емоції, тому його почуття виплескуються таким чином.

Основне завдання батьків у такий період - навчити дитину правильно проживати негативні емоції. Доведеться ставитися з розумінням та увагою до дитини та правильно реагувати на таку поведінку. Дійте послідовно та спільно і цей важкий період швидко лишиться у спогадах.

Що робити не можна

Бити у відповідь. Так ви покажете дитині, що фізичне насильство є нормальним способом для звільнення агресії чи незадоволення. А ще дасте зрозуміти, що завжди перемагає найсильніший чи найстарший.

Кричати. Не привчайте малюка до того, що крик - це нормально. Змалечку привчайте, що обговорювати проблеми потрібно спокійно та стримано.

Вдавати, що плачете. Дитина, як правило, бачить, коли батьки імітують плач та прикидаються. Вони починають це сприймати як гру та звичайну розвагу. Малюкам буде весело і вони можуть продовжити вас бити.

Соромити. Для дитини до 3,5 років це зовсім незрозуміле почуття. Маленька дитина не сприйматиме ці слова всерйоз, бо не зрозуміє, про що йдеться.

Ігнорування. І цей спосіб не є дієвим. Якщо не пояснювати дитині, що так робити не можна, вона може подумати, що її поведінка норма.

А як тоді реагувати?

Якщо дитина вас вдарила або вкусила, то необхідно спокійно, але дуже серйозно сказати, що вам боляче, неприємно і ви не хочете, щоб вас били.

Якщо дитина знову замахується, потрібно м'яко, але рішуче зупинити її руку і ще раз повторити: "Мені боляче. Я не хочу, щоб мене били".

Після третьої спроби дитини вас вдарити, необхідно відсторонитися і сказати, що так спілкуватися ви не хочете. Якщо дитина в цей момент сидить у вас на руках - поставте її на підлогу.

Важливо! Якщо дитина починає плакати після цього, необхідно знову взяти її на руки, тому що ваша мета - не покарати малюка, а пояснити, що так поводитися не можна.

Якщо дитина вдарила вас під час гри, необхідно вийти з гри та пояснити причину. Скажіть, що ви не гратимете, бо вам неприємно та боляче, коли вас б'ють. Обов'язково проговоріть, що так робити не можна.

Іноді діти кусаються або б'ються, щоб привернути увагу батьків. В таких випадках важливо показати та пояснити, що увагу можна привернути іншим способом. Наприклад, полоскотати маму або обійняти.