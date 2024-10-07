Ребенок бьет родителей: как реагировать можно, а как - категорически нельзя

Маленькие дети проходят период, который очень сложен для родителей - они замахиваются и бьют папу, маму, братьев и сестер, домашних животных. Преимущественно с первого раза запрет на такое действие не оказывает эффекта. Тем более что не все родители знают, как правильно реагировать и что делать нельзя.
Как реагировать на то, что ребенок бьет родителей и как реагировать нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.
Первые признаки агрессии у ребенка начинают появляться в возрасте от одного года до трех лет. Психологи утверждают, что это нормально, ведь именно в этом возрасте дети начинают проверять свои и чужие границы. Они так узнают, что им делать можно, а что нет.
Основной причиной детской агрессии в таком возрасте является реакция малыша на запреты. Ребенок обижается, что не получает желаемого и может в этот момент ударить папу или маму. Но малыш еще не знает, как проживать злость и негативные эмоции, поэтому его чувства выплескиваются таким образом.
Основная задача родителей в такой период - научить ребенка правильно проживать негативные эмоции. Придется относиться с пониманием и вниманием ребенка и правильно реагировать на такое поведение. Действуйте последовательно и совместно и этот трудный период быстро останется в воспоминаниях.
Бить в ответ. Так вы покажете ребенку, что физическое насилие является нормальным способом освобождения агрессии или неудовлетворения. А еще дадите понять, что всегда побеждает самый сильный или старший.
Кричать. Не приучайте малыша к тому, что крик - это нормально. С детства приучайте, что обсуждать проблемы нужно спокойно и сдержанно.
Притворяться, что плачете. Ребенок, как правило, видит, когда родители имитируют плач и притворяются. Они начинают это воспринимать как игру и обычное развлечение. Малышам будет весело и они могут продолжить вас бить.
Стыдить. Для ребенка до 3,5 лет это совершенно непонятное чувство. Маленький ребенок не будет воспринимать эти слова всерьез, потому что не поймет, о чем идет речь.
Игнорировать. И этот способ не является действенным. Если не объяснять ребенку, что так делать нельзя, он может подумать, что его поведение норма.
Если ребенок вас ударил или укусил, то необходимо спокойно, но очень серьезно сказать, что вам больно, неприятно и вы не хотите, чтобы вас били.
Если ребенок снова замахивается, нужно мягко, но решительно остановить его руку и еще раз повторить: "Мне больно. Я не хочу, чтобы меня били".
После третьей попытки ребенка вас ударить необходимо отстраниться и сказать, что так общаться вы не хотите. Если ребенок в этот момент сидит у вас на руках - поставьте его на пол.
Важно! Если ребенок начинает плакать после этого, необходимо снова взять его на руки, потому что ваша цель - не наказать малыша, а объяснить, что так вести себя нельзя.
Если ребенок ударил вас во время игры, необходимо выйти из игры и объяснить причину. Скажите, что вы не будете играть, потому что вам неприятно и больно, когда вас бьют. Обязательно проговорите, что так поступать нельзя.
Иногда дети кусаются или дерутся, чтобы привлечь внимание родителей. В таких случаях важно показать и объяснить, что внимание можно привлечь другим способом. Например, пощекотать маму или обнять.
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