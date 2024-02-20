UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Діти ухилянтів не вступлять в ВНЗ". Нардеп зробив заяву щодо мобілізації в Україні

Що чекає ухилянтів після оновленого Закону про мобілізацію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується, і вже найближчим часом нардепи ухвалять дискусійний законопроект №10449 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Телеграф".

Коли приймуть оновлений законопроект

Так, член Комітету оборони і нацбезпеки та народний депутат Вадим Івченко розповів, що всі депутати та фракції подають свої правки.

"Це означає, що 20-21 лютого законопроєкт буде проходити комітет, бо 22-23-го його планують проголосувати до чергової річниці російського вторгнення", - повідомив він.

Які прав можуть бути обмежені

За словами Івченка,  політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах.

"Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", - зазначив член Комітету оборони і нацбезпеки.

Також він зазначив, що мобілізація в принципі є річчю недобровільною, але у час війни так і має бути.

"А скажіть, конституційно, коли ви маєте захищати свою державу, а ви не приходите в центри комплектування, не оновлюєте свої дані і не стаєте на військовий облік? Всі чоловіки в Ізраїлі стоять на військовому обліку. І у нас також всі мають стояти на обліку. Це не означає, що вони обов’язково будуть на "нулі" чи на війні. Але на обліку ти маєш стояти. Держава має знати, розраховувати на тебе чи ні. Це нормальний процес", - резюмував нардеп.

До слова, Верховна рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні вже на цьому тижні. Попри те, що ще й досі є спірні питання, "є всі шанси" проголосувати законопроект у другому читанні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в УкраїніПовістки