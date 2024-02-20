"Діти ухилянтів не вступлять в ВНЗ". Нардеп зробив заяву щодо мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні продовжується, і вже найближчим часом нардепи ухвалять дискусійний законопроект №10449 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Телеграф".

Коли приймуть оновлений законопроект

Так, член Комітету оборони і нацбезпеки та народний депутат Вадим Івченко розповів, що всі депутати та фракції подають свої правки.

"Це означає, що 20-21 лютого законопроєкт буде проходити комітет, бо 22-23-го його планують проголосувати до чергової річниці російського вторгнення", - повідомив він.

Які прав можуть бути обмежені

За словами Івченка, політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах.

"Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", - зазначив член Комітету оборони і нацбезпеки.

Також він зазначив, що мобілізація в принципі є річчю недобровільною, але у час війни так і має бути.

"А скажіть, конституційно, коли ви маєте захищати свою державу, а ви не приходите в центри комплектування, не оновлюєте свої дані і не стаєте на військовий облік? Всі чоловіки в Ізраїлі стоять на військовому обліку. І у нас також всі мають стояти на обліку. Це не означає, що вони обов’язково будуть на "нулі" чи на війні. Але на обліку ти маєш стояти. Держава має знати, розраховувати на тебе чи ні. Це нормальний процес", - резюмував нардеп.

До слова, Верховна рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні вже на цьому тижні. Попри те, що ще й досі є спірні питання, "є всі шанси" проголосувати законопроект у другому читанні в цілому.