"Дети уклонистов не поступят в вузы". Нардеп сделал заявление о мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине продолжается, и уже в ближайшее время нардепы примут дискуссионный законопроект №10449 во втором чтении.

Когда примут обновленный законопроект

Так, член Комитета обороны и нацбезопасности и народный депутат Вадим Ивченко рассказал, что все депутаты и фракции представляют свои правки.

"Это означает, что 20-21 февраля законопроект будет проходить комитет, потому что 22-23-го его планируют проголосовать к очередной годовщине российского вторжения", - сообщил он.

Какие права могут быть ограничены

По словам Ивченко, политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не состоишь на военном учете, государство может отказывать тебе в услугах.

"Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не вступят в вуз или ты сам не поступишь в вузы", - отметил член Комитета обороны и нацбезопасности.

Также он отметил, что мобилизация в принципе вещь недобровольная, но во время войны так и должно быть.

"А скажите, конституционно, когда вы должны защищать свое государство, а вы не приходите в центры комплектования, не обновляете свои данные и не становитесь на военный учет? Все мужчины в Израиле стоят на военном учете. И у нас тоже все должны стоять на учете "Это не значит, что они обязательно будут на "нуле" или на войне. Но на учете ты должен стоять. Государство должно знать, рассчитывать на тебя или нет. Это нормальный процесс", - резюмировал нардеп.

К слову, Верховная рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе. Несмотря на то, что до сих пор есть спорные вопросы, "есть все шансы" проголосовать законопроект во втором чтении в целом.

Громкое заявление нардепа опровергли

Позже нардеп Давид Арахамия в своем Telegram канале опроверг громкое заявление Ивченко об ограничении прав на образование детей уклонистов.

"Никто не намерен ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет", - написал Арахамия.

Пост Давида Арахамия (скриншот)