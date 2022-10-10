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Дети поют гимн в школьных укрытиях, пока Россия обстреливает Киев: эти видео доведут до слез

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 11:00
Дети поют гимн в школьных укрытиях, пока Россия обстреливает Киев: эти видео доведут до слез Дети поют гимн Украины, пока РФ обстреливает Киев (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Взрывы в Киеве 10 октября всколыхнули столицу. Россия нанесла несколько ракетных ударов по гражданской инфраструктуре города. К сожалению, не обошлось без жертв...

В то же время, дети в школьных укрытиях поют гимн Украины, а видео этих перформансов невозможно смотреть без слез - слез гордости за наше молодое поколение.

Дети поют гимн Украины в школьных укрытиях

Одно такое видео, где дети вместе с учителями поют государственный гимн, опубликовали педагоги школы №321.

"Поки ворог запускає ракети по всій Україні, наші здобувачі освіти вірять в ЗСУ та перемогу, співаючи гімн країни в укритті. Слава Україні!" - говорится в подписи к видео.

В бомбоубежищах других школ маленькие украинцы с педагогами тоже поют гимн, пока Россия устраивает масштабный ракетный террор.

"Дети поют гимн сидя в укрытиях. Эту страну не победить. Никаким количеством ракет", - отметил один из юзеров.

И с ним нельзя не согласиться.

Добавим, что обстрелам подверглись почти все крупные города страны, сейчас Украина - под массовыми ракетными ударами.

В то же время в Киеве из-за обстрела остановили работу метро.

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Киев школа обстрелы Киева