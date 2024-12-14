Діти Росса та Рейчел у "Друзях": як вони виглядають сьогодні (фото)
Дітей однієї з найулюбленіших пар глядачів серіалу "Друзі" зіграли близнюки. Для ролі дочки Росса та Рейчел у зйомках були задіяні обидві дівчинки, а сина зіграв лише один з хлопців. На момент зйомок вони були зовсім малюками.
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Бен Геллер, син Росса, з'явився в серіалі "Друзі" наприкінці першого сезону, коли головний герой ще намагався відновити стосунки зі своєю першою дружиною.
Спочатку роль виконували різні немовлята, а в пізніших сезонах персонажа зіграв Коул Спроус, один із відомих близнюків.
Маленький Коул Спроус із Девідом Швіммером (кадр з серіалу "Друзі")
Брати Дилан і Коул здобули популярність не лише завдяки участі в цьому серіалі, але й своїм власним шоу "Все тіп-топ, або життя Зака і Коді".
Цікава деталь: у попередніх проєктах брати Спроус зазвичай працювали разом, чергуючись у виконанні ролей. Але для "Друзів" запросили лише Коула, що стало винятком із правила.
Коул Спроус (фото: instagram.com/colesprouse)
Зараз Коулу Спроусу 30 років, і він активно продовжує кар’єру в кіно. Одним із його найбільших успіхів за останні роки стала роль у популярному підлітковому серіалі "Рівердейл".
Коул Спроус (фото: Кіноріум)
Що стало з акторками, які зіграли доньку Росса і Рейчел
Роль маленької Емми Геллер-Грін у серіалі "Друзі" виконували сестри-близнючки Калі та Ноель Шелдонч. Цікавий факт: вони побачили себе на екрані лише в підлітковому віці, оскільки батьки раніше не дозволяли їм дивитися серіал.
Емма Геллер-Грін з Девідом Швіммером (кадр з серіалу "Друзі")
Нині сестри час від часу знімаються в кіно. Оскільки їм ще немає 20 років, можна припустити, що найбільші досягнення та перспективи в їхній кар’єрі ще попереду.
Калі та Ноель Шелдонч (фото: instagram.com/cali.sheldon)
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